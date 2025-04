Sir Jackie Stewart, tricampeão de Fórmula 1, compartilhou recentemente detalhes sobre sua esposa Lady Helen Stewart, a batalha contínua contra a demência e a tensão emocional que ele mesmo tem sofrido ao testemunhar a luta de sua companheira, com quem está há 60 anos.

O piloto de 85 anos, que ainda está profundamente ligado à F1 e ao automobilismo, conversou com a BBC sobre um momento em que a esposa, sentada ao seu lado, perguntou onde ele estava.

"Outro dia, estava na hora do jantar, ela estava se levantando e eu estava sentado perto e ela perguntou: 'Onde está Jackie?'. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu e foi há apenas algumas semanas", disse ele. "Tive uma sensação ruim".

Lady Stewart foi diagnosticada pela primeira vez em 2014, depois que um acidente de carro a levou a uma avaliação. Seu marido a acompanha desde então, cuidando da amada. Ele ainda descreveu o comportamento da esposa enquanto ela lutava contra a doença, incluindo agressividade incomum e linguagem imprópria.

"Sei que Helen não está falando sério quando, de repente, bate em mim ou nas enfermeiras [especializadas em demência]", admitiu ele. "Ela pode bater em alguém com frequência, usa uma linguagem que nunca disse em sua vida e vem assim [estala os dedos] e eu digo 'querida, querida, não diga isso'. Ela diz: 'Por quê?' e me dá uma bronca por ter feito isso. Geralmente acontece depois das 17:00".

Essa mudança de comportamento, um fenômeno conhecido como sundowning, faz com que as pessoas com demência apresentem confusão, ansiedade e agitação no final da tarde e à noite. Os cuidadores especializados em apoio à demência se certificam de adaptar seus cuidados por esse motivo. Lady Stewart agora recebe esse tipo de cuidado em uma casa acessível na Suíça, algo que só pode ser pago graças à carreira de piloto do ex-dono da equipe.

Devido a essa experiência, Stewart passou a analisar melhor os efeitos da demência, além de sua própria família. Visitar outras instalações de cuidados deixou uma impressão duradoura nele. "Eu visito casas para pessoas com demência e saio em lágrimas porque as pessoas estão completamente perdidas", acrescentou.

Após o diagnóstico de sua esposa, quando lhe foi dito que não havia nada que pudesse ser feito, o tricampeão fundou a organização beneficente Race Against Dementia (Corrida contra a demência) em 2016.

"Por 50 anos, não houve cura para a demência. Agora quero mudar isso em minha vida, se possível, e isso é pedir muito", afirmou. "Achamos que é a juventude que vai fazer isso, porque o establishment falhou.

"Portanto, devem ser os jovens a olhar para isso de uma maneira diferente, de um ângulo diferente, e encontrar uma cura e, com o apoio que temos, financeiramente, podemos gastar mais dinheiro para obter equipamentos que antes não estavam disponíveis. Portanto, essa é parte da necessidade de realizar eventos como a corrida contra a demência".

A instituição beneficente financiou com sucesso 18 pesquisadores desde o ano passado e está trabalhando em um teste de exame de sangue desenvolvido pela Universidade de Cambridge. O objetivo é detectar a demência 20 anos antes do diagnóstico.

"Eu quero que isso [a cura] aconteça tanto quanto eu queria ser campeão mundial", disse Stewart. "É extremamente importante."

