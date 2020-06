F1: Racing Point anuncia teste com carro de 2020 em Silverstone

Uma das equipes mais badaladas da pré-temporada 2020 da Fórmula 1 por causa de seu novo carro, chamado de ‘Mercedes rosa’ em virtude das semelhanças com as Flechas de Prata, a Racing Point anunciou que testará seu modelo deste ano em Silverstone em 17 de junho. Com isso, o time é o primeiro da categoria a anunciar atividades de pista com a máquina a ser utilizada no campeonato 2020.

A ida do RP20 ao circuito inglês fará parte de um "dia de filmagem" e terá o piloto canadense Lance Stroll a bordo, alguns dias antes do início da temporada 2020 da F1. O primeiro GP deste ano acontece no dia 5 de julho, na Áustria, no Red Bull Ring.

As equipes têm permissão para realizar dois dias promocionais durante o ano, com uma tolerância máxima de 100 km por dia e apenas com pneus de demonstração fornecidos pela Pirelli. A Racing Point já usou um de seus dois dias em Barcelona, na pré-temporada.

A Mercedes já foi à pista nos últimos dias, também em Silverstone, mas com o carro de 2018. Tanto o finlandês Valtteri Bottas quanto o britânico Lewis Hamilton, hexacampeão da F1, participaram das atividades das Flechas de Prata.

GALERIA: Relembre todos os carros da história da Force India/Racing Point na F1

Galeria Lista 2008: VJM01 1 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella 2009: VJM02 2 / 13 Foto de: XPB Images Pilotos: Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella e Vitantonio Liuzzi 2010: VJM03 3 / 13 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Adrian Sutil e Vitantonio Liuzzi 2011: VJM04 4 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Paul di Resta 2012: VJM05 5 / 13 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta, Nico Hulkenberg 2013: VJM06 6 / 13 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta e Adrian Sutil 2014: VJM07 7 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2015: VJM08 / VJM08B 8 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2016: VJM09 9 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2017: VJM10 10 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon 2018: VJM11 11 / 13 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon / Force India entre os GPs da Austrália e Hungria e Racing Point Force India da Bélgica até o final do ano 2019: RP19 12 / 13 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Lance Stroll 2020: RP20 13 / 13 Foto de: Racing Point Pilotos: Lance Stroll e Sergio Pérez

Além disso, há a expectativa de que a Ferrari planeja uma atividade em Fiorano. Algumas equipes não foram capazes de executar esse tipo de teste porque não têm um carro operacional mais antigo, enquanto outras já usaram seus dois dias promocionais.

Otmar Szafnauer, chefe da Racing Point, disse ao Motorsport.com: "Definitivamente estamos ansiosos para ver como o carro é competitivo. Acho que os primeiros circuitos devem ser bons para nós, até a Hungria e Silverstone também. Então voltamos a Barcelona e, durante a pré-temporada, parecíamos bastante decentes lá. Acho que esse cronograma é um bom presságio para nós”.

“Então estamos ansiosos para ver como o carro se sai e o que podemos fazer em cada um desses circuitos para encontrar o ponto ideal e otimizar a configuração", completou o dirigente da equipe, que também o mexicano Sergio Pérez como piloto.

