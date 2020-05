Saiba quais corridas de F1 tiveram as maiores margens de vitória

5º GP da Itália de 1954 1 / 13 Foto de: LAT Images O GP da Itália de 1954 foi a penúltima etapa do campeonato e Juan Manuel Fangio já havia conquistado seu segundo título mundial. Fangio largou da pole position em seu Mercedes W196 sendo apenas 0s2 mais rápido que Alberto Ascari em seu Ferrari 625, mas teve que lutar pela vitória durante a maior parte da corrida.

5º GP da Itália de 1954 2 / 13 Foto de: LAT Images A liderança da corrida mudou quatro vezes entre Karl Kling, Stirling Moss, Ascari e Fangio, mas o campeão do mundo assumiu a liderança pela última vez na volta 68 e venceu Mike Hawthorn com uma volta de diferença.

4º GP de Mônaco de 1967 3 / 13 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch No GP de Mônaco de 1967, Jack Brabham colocou seu Brabham BT-19 na pole position, apenas 0s7 mais rápido que Lorenzo Bandini, em sua Ferrari. As esperanças de vitória de Brabham foram frustradas no domingo por problemas no motor, por isso foi o companheiro de equipe, Denny Hulme, que deu passo forte para a vitória.

4º GP de Mônaco de 1967 4 / 13 Foto de: LAT Images Hulme, que largou da quarta posição, assumiu a liderança na volta 15 sobre Jackie Stewart e se afastou, terminando uma volta (mais de três minutos) à frente de Graham Hill. Infelizmente, o dia será lembrado pelo acidente que tirou a vida de Bandini.

3º GP da França de 1962 5 / 13 Foto de: LAT Images Em 1962, o GP da França foi realizado em Rouen, onde parecia que a batalha pelo título seria entre Graham Hill, Phil Hill e Bruce McLaren. Mas era alguém que não tinha marcado pontos até aquela etapa que deixaria todo mundo para trás naquele dia: Dan Gurney.

3º GP da França de 1962 6 / 13 Foto de: David Phipps O americano classificou seu Porsche apenas em sexto, com um tempo 1s7 mais lento que o pole, Jim Clark. Até a volta 41, Graham Hill havia liderado a maior parte da corrida, mas ele parou o carro com problemas de injeção de combustível para dar a liderança a Gurney. Nenhum dos outros pilotos que ainda estavam presentes conseguiu lutar, e Gurney terminaria uma volta à frente de Tony Maggs em seu Cooper-Climax. Esta foi a primeira e a mais dominante vitória de Gurney, dos quatro triunfos que ele alcançaria na F1.

2º GP da Austrália de 1995 7 / 13 Foto de: LAT Images O GP da Austrália de 1995 em Adelaide foi a etapa final da temporada, e o campeonato já havia sido definido a favor de Michael Schumacher. Mas isso não significava que o último evento do ano foi chato. Damon Hill conquistou a pole position do companheiro de equipe da Williams-Renault, David Coulthard, por apenas 0s123.

2º GP da Austrália de 1995 8 / 13 Foto de: LAT Images Mas foi Coulthard quem assumiu a liderança no começo antes de bater seu carro na volta 19 ao entrar no pitlane pela primeira vez. Michael Schumacher substituiu Coulthard na ponta, mas o então bicampeão mundial teve uma b atida com a Ferrari de Jean Alesi na volta 23, entregando a liderança a Hill.

2º GP da Austrália de 1995 9 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images A tarde provou ser dura, com apenas oito carros terminando devido a uma variedade de circunstâncias. No final, Hill terminaria duas voltas (quase três minutos) à frente de Olivier Panis em sua Ligier/Mugen-Honda.

1º GP da Espanha de 1969 10 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images O evento de Montjuic era a segunda etapa do Campeonato Mundial de F1 de 1969, e Jackie Stewart já havia vencido a primeira corrida na África do Sul em seu Matra-Ford.

1º GP da Espanha de 1969 11 / 13 Foto de: LAT Images Seu desempenho na classificação para o GP da Espanha não foi tão bom e ele teve que começar em quarto no grid, enquanto Jochen Rindt conquistou a pole position em seu Lotus-Ford.

1º GP da Espanha de 1969 12 / 13 Foto de: LAT Images Stewart perdeu dois lugares no início, mas a partir da sétima volta conseguiu subir, assumindo a liderança de Chris Amon na volta 56 quando o motor do neozelandês estourou.