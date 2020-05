Especial "Dinastias do automobilismo": a família Fittipaldi

É uma das cenas mais comuns do automobilismo, ver vários membros de uma mesma família envolvidos com o esporte, possivelmente pela natureza do paddock, que é basicamente um ambiente familiar.

Em uma nova série especial, vamos mostrar as histórias das famílias mais famosas do mundo do esporte a motor.

Há quase 50 anos, Emerson Fittipaldi largava na pole position pela primeira vez no GP de Mônaco, consolidando uma grande dinastia com várias carreiras bem sucedidas no esporte.

Wilson Fittipaldi

Wilson Fittipaldi, Copersucarm FD02 Photo by: David Phipps

Vamos começar com o mais velho dos seis membros da família: Wilson Fittipaldi. Nascido no dia de natal em 1943, Wilson estreou na F1 pela Brabham aos 29 anos e participou de 35 GPs, tendo como melhor resultado um quinto lugar no GP da Alemanha de 1973, correndo pela Brabham BT42.

Wilson teve seu maior sucesso na Stock Car Brasil, onde correu de 1982 a 1996. Em 44 participações, ele venceu duas vezes, e subiu no pódio um total de 20 vezes, largou uma vez na pole e sua melhor temporada foi a de 1991, quando foi vice.

Após a saída da Stock, Wilson continuou correndo esporadicamente até a última vez, em 2011, quando correu em três provas da Copa Chevrolet Montana.

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi, McLaren M23 Ford Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Três anos mais velho que seu irmão Wilson, Emerson Fittipaldi foi o mais bem sucedido da família em sua trajetória no automobilismo.

Emerson estreou na F1 em 1970 pela Lotus, e venceu sua primeira corrida no mesmo ano, em Watkins Glen, no GP dos Estados Unidos, após largar em terceiro.

Ele conquistou os mundiais de 1972 e 1974 e, durante seu período na F1, participou de 144 GPs, venceu 14 vezes, subiu ao pódio outras 14 vezes, largou na pole em seis provas e teve a volta mais rápida em outras seis corridas.

Após sua fase na F1, Emerson foi para a Champ Car e também teve sucesso por lá. Ele foi campeão da Indy em 1989. No total, Emerson competiu em 195 provas, vencendo 22, 65 pódios e 17 poles. O brasileiro ainda venceu as 500 Milhas de Indianápolis duas vezes, em 1989 e 1993.

Ele parou de correr em tempo integral em 1996, mas desde então fez algumas participações especiais em 2008 e em 2014, quando correu pela AF Corse nas 6 Horas de São Paulo, prova válida pelo Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Christian Fittipaldi

Christian Fittipaldi, Minardi M191B Photo by: Ercole Colombo

Nascido em São Paulo em 1971, Christian é o filho de Wilson e sobrinho de Emerson. Christian ganhou o campeonato da F3000 antes de correr na F1, onde ficou de 1992 até 1994, competindo pela Minardi e a Footwork Ford. Seus melhores resultados foram três quartos lugares.

Assim como seu tio, ele seguiu para a Indy após seu período na F1 e teve um bom momento por lá, conquistando duas vitórias, 20 pódios e uma pole.

Apesar de bons resultados em monopostos, Christian teve seu maior sucesso em provas de endurance e de carros esportivos. Enquanto estava na F1, venceu as 24 Horas de Spa correndo com a Porsche e, mais recentemente, venceu as 24 Horas de Daytona (três vezes), as 12 Horas de Sebring (uma vez) e venceu o título do IMSA na categoria de protótipos com uma vitória e seis pódios.

No ano passado, Christian anunciou sua aposentadoria das pistas após as 24 Horas de Daytona desse ano.

Pietro Fittipaldi

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Pietro é o neto de Emerson e nasceu em 1996 em Miami, nos Estados Unidos. Apesar de ter apenas 24 anos, ele já tem uma boa carreira no esporte. Pietro trocou o kart pelas competições de fórmula em 2013, vencendo a Fórmula Renault Britânica em 2014, após um ano dominante.

Após isso, ele teve sucesso no MRF Challenge em 2015 e foi o último campeão da Fórmula Renault 3.5 V8, em 2017

Desde então, Pietro fez testes e correu em várias categorias: Fórmula E, Super Fórmula, Indy e DTM.

Em 2018, ele sofreu um grave acidente nos treinos classificatórios para as 6 Horas de Spa do WEC com o DragonSpeed BR1, fraturando sua perna esquerda e quebrando o tornozelo direito. Após sua recuperação, ele competiu na DTM em 2019, terminando o campeonato em 15º com duas voltas mais rápidas.

Pietro, porém, ainda não desistiu de seu sonho de correr na F1, atuando recentemente como piloto de testes e reserva da Haas, equipe que ele tem uma ligação desde 2018.

Enzo Fittipaldi

Enzo Fittipaldi, Sauber Junior Team by Charouz Photo by: Alexander Trienitz

O mais jovem da família, Enzo tem 18 anos e é irmão de Pietro. Desde 2017, Enzo faz parte da Academia da Ferrari, provando seu valor ao vencer a Fórmula 4 Italiana de 2018, correndo pela Prema.

No ano passado, ele teve um bom resultado na Fórmula Regional Europeia, terminando em segundo, com duas vitórias, 13 pódios e duas poles, perdendo apenas para Fredrik Vesti.

Enzo vai correr nesse ano pela HWA Racelab na Fórmula 3, em busca de seguir os passos de seus familiares que correram pela F1.

