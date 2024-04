Piloto espanhol da Aston Martin, Fernando Alonso recebeu uma penalidade de 10 segundos acrescidos ao seu tempo de prova na corrida sprint do GP da China de Fórmula 1 e teve três pontos de penalidade adicionados à sua licença pela colisão com o compatriota Carlos Sainz, da Ferrari, na prova de sábado.

O bicampeão mundial estava travando uma disputa acirrada com as Ferraris pelo terceiro lugar nos estágios finais da sprint em Xangai, quando também lutava contra a rápida degradação dos pneus de sua Aston Martin.

Mas, enquanto os espanhóis trocavam posições, eles se chocaram na Curva 9, a duas voltas do final, em um incidente que resultou em um furo de pneu para Alonso, o que o forçou a entrar nos boxes para abandonar.

Os comissários convocaram os dois pilotos antes da classificação para discutir o assunto e determinaram que Fernando havia sido o culpado, pois teve a oportunidade de evitar a colisão. Embora Alonso tenha se retirado, os comissários disseram que a prática padrão era acrescentar 10 segundos ao seu tempo de prova -- uma anomalia nos regulamentos que a Federação Internacional de Automobilismo já foi solicitada a analisar.

"Em acordo com as diretrizes sobre padrões de pilotagem, algo acordado com as equipes, uma infração de dessa natureza exigiu uma penalidade básica de 10 segundos a ser adicionada ao tempo de prova", disseram os comissários da FIA. Na prática, não há qualquer consequência para Alonso.

Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.