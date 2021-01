Destaque das temporadas 2019 e 2020 da Fórmula 1 com a McLaren, o espanhol Carlos Sainz correrá pela Ferrari em 2021 e não tem medo do desafio de representar a escuderia, mesmo após o time fazer sua pior temporada na categoria em 40 anos no último campeonato.

Principal piloto da McLaren nas últimas duas temporadas, Sainz contribuiu para o terceiro lugar do time no campeonato de construtores em 2020, ano em que a Ferrari amargou apenas a sexta posição da tabela. Entretanto, o espanhol afirma que é difícil dizer não à escuderia.

“Em primeiro lugar, você está correndo pela Ferrari. Não acho que haja muito mais a dizer. Tornar-se um piloto da Ferrari está na mente e nos sonhos de todo piloto. Independentemente da situação, é muito, muito difícil dizer não a isso", ponderou Sainz.

“Naquele ponto, eu estava bastante convencido de que, como uma equipe italiana, eu sempre me senti confortável na Toro Rosso, e sempre achei que a Ferrari poderia ser um bom lugar para mim.”

“Eu sei italiano, conheço algumas pessoas lá e senti que poderia ter um tempo de sucesso lá imediatamente. Além disso, acho sentimentalmente, correr pela equipe de maior sucesso da história do esporte é sempre o sonho de qualquer piloto de F1.”

Quando questionado sobre se estava preparado para a mudança, o futuro companheiro do piloto monegasco Charles Leclerc respondeu afirmativamente: “Sim, claro. Me sinto pronto para o que vier."

"Sempre disse que meu objetivo final na F1 é tentar ser campeão mundial um dia, e estou pronto para dar o próximo passo com a Ferrari e ver no que vai dar”, completou o espanhol, filho do multicampeão de rali Carlos Sainz.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Confira DEZ motivos para ficar ligado na temporada de 2021 da F1

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?

Your browser does not support the audio element.

.