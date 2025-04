Michael Schumacher está sumido da mídia desde seu acidente em dezembro de 2013. Desta vez, apesar de não fazer uma aparição, o heptacampeão da Fórmula 1 se tornou notícia ao assinar um capacete para o leilão da instituição de caridade de Jackie Stewart.

Com a ajuda da esposa Corinna, Schumacher deixou suas iniciais na peça. O capacete também foi assinador outros campeões da categoria.

O capacete será leiloado para arrecadar fundos para a instituição de caridade Sir Jackie Stewart's Race Against Dementia. A esposa de Stewart, Helen, foi diagnosticada com demência em 2014. A organização tem como objetivo financiar um novo teste de exame de sangue que está sendo desenvolvido atualmente pela Universidade de Cambridge.

O capacete branco da velha guarda, com uma faixa de tartã Royal Stewart na parte superior, foi usado pelo tricampeão mundial durante sua carreira de piloto. O capacete será exibido no domingo, no GP do Bahrein, onde Stewart, de 85 anos, fará uma corrida de exibição na pista com seu Tyrrell 006, vencedor do título de 1973, enquanto usa o capacete destinado a leilão.

Stewart disse ao Daily Mail: "É maravilhoso que Michael tenha assinado o capacete por essa causa digna - uma doença para a qual não há cura. Sua esposa o ajudou, e isso completou o conjunto de todos os campeões que ainda estão conosco".

Schumacher, que correu pela última vez em um carro de F1 durante a temporada de 2012, encerrou sua carreira como o piloto mais vitorioso da história do esporte até Lewis Hamilton derrubar seu recorde alguns anos depois.

A lenda alemã do automobilismo está ausente dos olhos do público desde um trágico acidente em dezembro de 2013, enquanto esquiava, que o deixou com uma grave lesão na cabeça.

