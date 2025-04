Oscar Piastri conquistou a pole position no Bahrein e larga na primeira fila, atendendo as expectativas de uma McLaren favorita. Porém, o circuito de Sahkir é completamente diferente de Suzuka e oferece diversas possibilidades de ultrapassagem.

Para Lando Norris, que é apenas o sexto na largada, essa é uma boa notícia, mas ele precisa ter cuidado com Max Verstappen logo atrás. Em anos anteriores, o piloto da pole sempre venceu a corrida da Fórmula 1, isso porque o carro favorito já estava na ponta - que pode acontecer novamente este ano. Então, o que os dois líderes do campeonato precisam fazer para garantir que estarão no pódio?

Em primeiro lugar, devido às três zonas DRS, duas das quais estão relativamente próximas uma da outra. Em segundo lugar, o desgaste dos pneus é tradicionalmente o fator decisivo no Bahrein.

Devido ao asfalto particularmente áspero, o desgaste é consideravelmente maior do que na maioria das outras pistas do calendário, o que é agravado neste fim de semana pelas temperaturas (muito) altas.

Com razão, Norris anunciou que os dados do teste de pré-temporada poderiam ser descartados, já que tanto as temperaturas externas quanto as da pista estão agora cerca de 20 graus mais altas do que no final de fevereiro.

A McLaren é soberana em corridas longas, será que Norris conseguirá fazer um 1-2?

O calor só está favorecendo a McLaren, como os números abaixo também confirmam. Norris estava desanimado após a classificação, concluindo que simplesmente "não era rápido o suficiente", mas durante as corridas longas de sexta-feira, seu nome apareceu no topo da classificação.

O britânico tinha uma diferença de três décimos em relação ao companheiro de equipe, embora seja importante observar que Piastri fez uma grande manobra no sábado. Tudo isso também enfatiza o que Andrea Stella já disse: o carro da McLaren é especialmente difícil de pilotar quando tudo tem que estar no limite em uma volta.

Com mais combustível e quando as corridas longas têm mais a ver com o gerenciamento dos pneus, esses aspectos aparecem um pouco menos, e é por isso que Norris foi o homem mais rápido na sexta-feira.

Isso enfatiza o fato de que o líder do campeonato normalmente ainda deve ser capaz de "apenas" pilotar até o pódio, com Verstappen contando com uma dobradinha da McLaren.

"Lando normalmente só pilota na frente, com a velocidade que eles têm. Eles tiveram uma classificação inferior, mas acho que na corrida eles realmente têm uma vantagem".

Russell favorito para o P3?

O primeiro piloto que não é da McLaren cedeu meio segundo por volta durante os longos treinos de sexta-feira, destacando que a equipe normalmente deveria ser uma classe à parte no time de Woking. A propósito, esse meio segundo também é exatamente a margem que o próprio Verstappen mencionou durante a sessão de mídia, e também exatamente o que ele já havia dito à equipe durante o teste de pré-temporada.

George Russell mostrou que era o melhor do resto durante as corridas mais longas no segundo treino livre, com uma diferença minúscula em relação a Verstappen. Dadas as posições de largada, isso torna o piloto da Mercedes um favorito antecipado para o último lugar no pódio. Devido a uma penalidade no grid, o britânico perdeu o lugar na primeira fila do grid para Charles Leclerc, mas a Ferrari teve mais dificuldades do que a Mercedes na sexta-feira para manter a borracha da Pirelli viva.

Com base nas longas corridas de sexta-feira, Verstappen deve ser classificado em terceiro ou quarto lugar. No entanto, sua posição de largada está longe de ser a ideal após uma sessão de classificação difícil.

Helmut Marko atribuiu isso a um "enorme problema", ou seja, aos freios, mas Verstappen revelou que esse é simplesmente o quadro real - e, portanto, a posição da Red Bull. Ambos concordaram que o pódio será uma grande tarefa.

"Será muito difícil", respondeu Marko quando perguntado se o pódio é possível. "Também depende um pouco das temperaturas que teremos no domingo. O desgaste dos pneus é enorme aqui, então vamos ver quem lida melhor com isso".

Verstappen também se conteve quando se tratou de suas chances na corrida. "Há, é claro, um Alpine que pode largar um pouco atrás, mas depois disso será complicado, acho, porque somos todos um pouco iguais em termos de velocidade. É claro que vou dar o meu melhor, mas não sei se será um pódio ou P6. É difícil dizer".

A julgar pelas corridas longas, Pierre Gasly deve, de fato, estar no páreo, embora ameaçar Russell e Leclerc a partir do sétimo lugar no grid possa ser um pouco demais.

Será que a Albon e a Racing Bulls ainda estão subindo?

Os pilotos da Ferrari, incluindo o novo assoalho, ainda ficaram atrás de Andrea Kimi Antonelli na sexta-feira, com base nos números calculados, para quem o Bahrein promete ser um teste interessante. O jovem lutou algumas vezes na Fórmula 2 para manter seus pneus vivos, mas teve um sucesso maravilhoso no Japão com um longo overcut nos médios.

No entanto, o desgaste foi baixo em Suzuka, então o asfalto extremamente agressivo do Bahrein será um bom teste para o gerenciamento dos pneus.

Atrás das quatro equipes principais, Alexander Albon e a Racing Bulls se destacam, o que está de acordo com os GPs anteriores. O piloto da Williams fez uma corrida longa e esperançosa, mas teve que sair do pelotão de trás depois de uma sessão de classificação muito ruim.

O mesmo se aplica à Racing Bulls em um grau um pouco menor, embora Marko acredite que ainda é possível marcar pontos para Isack Hadjar com o ritmo de corrida mostrado. Yuki Tsunoda teve dificuldades durante as corridas longas, embora Marko tenha deixado claro que "algo extremo" foi tentado pelo piloto japonês na sexta-feira e que ele normalmente deve ser mais rápido na corrida.

