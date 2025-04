A classificação da Fórmula 1 no GP do Bahrein foi agitada, com batidas, voltas deletadas e decepções na garagem da Red Bull e no lado britânico da McLaren - com Max Verstappen sendo apenas o sétimo e Lando Norris o sexto.

Oscar Piastri ficou com o melhor tempo, conquistando a pole position para a equipe de Woking, seguido diretamente por Charles Leclerc e George Russell, que fecharam o top 3.

Gabriel Bortoleto não teve uma sessão nada tranquila e será apenas o 18°, ficando à frente de Lance Stroll e Oliver Bearman, que são os 'lanternas' do grid para o próximo domingo.

Yuki Tsunoda surpreendeu ao avançar para o Q1, parecendo conseguir dominar o difícil RB21, mas o japonês não conseguiu imprimir nenhuma volta expressiva e foi apenas o 10° colocado, tendo Lewis Hamilton na posição logo à frente.

Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Bortoleto, havia conseguido passar para o Q2, cravando um ótimo P13, mas, após a sessão, teve sua volta deletada e caiu, sendo apenas o 16° para a corrida. Esteban Ocon também fica com um ponto de interrogação, já que o piloto francês bateu feio e precisará fazer grandes reparos no carro.

Com a 'queda' do alemão, Alexander Albon, Ocon e Fernando Alonso ganham uma posição cada.

A largada para a corrida está marcada para às 12h, no horário de Brasília.

Ordem de largada do GP do Bahrein após punição a Russell e Antonelli:

1 Oscar Piastri (McLaren)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 George Russell (Mercedes)

4 Pierre Gasly (Alpine)

5 Kimi Antonelli (Mercedes)

6 Lando Norris (McLaren)

7 Max Verstappen (Red Bull)

8 Carlos Sainz (Williams)

9 Lewis Hamilton (Ferrari)

10 Yuki Tsunoda (Red Bull)

11 Jack Doohan (Alpine)

12 Isack Hadjar (Racing Bulls)

13 Fernando Alonso (Aston Martin)

14 Esteban Ocon (Haas)

15 Alex Albon (Williams)

16 Nico Hulkenberg (Sauber)

17 Liam Lawson (Racing Bulls)

18 Gabriel Bortoleto (Sauber)

19 Lance Stroll (Aston Martin)

20 Ollie Bearman (Haas)

