O ex-chefe de Michael Schumacher na Fórmula 1, Flavio Briatore, afirmou que o heptacampeão mundial considerou a aposentadoria após o acidente fatal de Ayrton Senna no GP de San Marino de 1994. Italiano trabalhou com o alemão entre 1991 e 1995.

Briatore foi responsável por contratar Schumacher para a Benetton em 1991, logo após a corrida de estreia do alemão no GP da Bélgica, em que substituiu Bertrand Gachot na Jordan que havia sido preso dias antes.

O talento de Schumacher ficou evidente para Briatore naquela corrida, e o italiano levou o jovem piloto para a Benetton logo na sequência. Ao explicar os motivos da contratação de Schumacher, o italiano destacou o respeito dos rivais pelo talento do alemão.

“Não tínhamos dinheiro para contratar um bom piloto, um campeão ou uma estrela consolidada. Todos riam de nós, por isso tivemos que buscar talento", revelou Briatore ao jornal alemão Kölner Express. As equipes estabelecidas não gostavam de nós, se queixavam da Benetton o tempo todo, não gostavam que uma fabricante de camisetas superasse todas as lendas. Porém, quando viram Michael no carro, todos se calaram”.

Em seguida, Briatore falou sobre a reação de Schumacher à morte de Senna após o acidente no circuito de Imola.

“Schumacher mudou após a morte de Senna. Considerou seriamente se aposentar depois do ocorrido. Afortunadamente para todos nós, ele decidiu permanecer” confessou o italiano.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Carreira de vitórias, títulos e recordes na Fórmula 1:

Schumacher fez parte de programa de talentos da Mercedes na juventude e brilhou pela Ferrari após passar por Jordan e Benetton. Depois de se aposentar em 2006, o alemão aceitou o convite da Mercedes para se juntar à equipe da marca entre 2010 e 2012. Relembre como foi a carreira do alemão:

Galeria Lista 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 1 / 20 Foto de: LAT Images 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Benetton - 3º lugar, 1 vitória, 53 pontos, 16 GPs 3 / 20 Foto de: LAT Images 1993: Benetton - 4º lugar, 1 vitória, 52 pontos, 16 GPs 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1994: Benetton - Campeão, 8 vitórias, 92 pontos, 16 GPs 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1995: Benetton - Campeão, 9 vitórias, 102 pontos, 17 GPs 6 / 20 Foto de: LAT Images 1996: Ferrari - 3º lugar, 3 vitórias, 59 pontos, 16 GPs 7 / 20 Foto de: XPB Images 1997: Ferrari - Desclassificado (2º lugar), 5 vitórias, 78 pontos, 17 GPs 8 / 20 Foto de: LAT Images 1998: Ferrari - 2º lugar, 6 vitórias, 86 pontos, 16 GPs 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Ferrari - 5º lugar, 2 vitórias, 44 pontos, 10 GPs 10 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2000: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 108 pontos, 17 GPs 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2001: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 123 pontos, 17 GPs 12 / 20 Foto de: Ercole Colombo 2002: Ferrari - Campeão, 11 vitórias, 144 pontos, 17 GPs 13 / 20 Foto de: Brousseau Photo 2003: Ferrari - Campeão, 6 vitórias, 93 pontos, 16 GPs 14 / 20 Foto de: LAT Images 2004: Ferrari - Campeão, 13 vitórias, 148 pontos, 18 GPs 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2005: Ferrari - 3º lugar, 1 vitória, 62 pontos, 19 GPs 16 / 20 Foto de: XPB Images 2006: Ferrari - 2º lugar, 7 vitórias, 121 pontos, 18 GPs 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: Mercedes - 9º lugar, 72 pontos, 19 GPs 18 / 20 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes - 8º lugar, 76 pontos, 19 GPs 19 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2012: Mercedes - 13º lugar, 49 pontos, 20 GPs 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.