Tentando evitar novamente o pesadelo dos pneus visto no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, a FIA solicitou à direção do autódromo de Silverstone para instalar um novo kerb na saída da Becketts, para diminuir a pressão sofrida pelos pneus durante as sessões.

Ao longo do final de semana, os pilotos foram vistos andando próximo do limite da pista na saída da Becketts em direção da curva Chapel, com muitos deles colocando as rodas na grama.

Depois de colocar a roda na grama, os pilotos passam por mais um kerb na Chapel, colocando uma pressão extra nos pneus na entrada da reta do Hangar.

Nas últimas voltas da prova de domingo, três pilotos sofreram com falhas nos pneus, incluindo Lewis Hamilton, enquanto outros tiveram cortes nos pneus.

Após a corrida, a FIA solicitou a instalação de um novo kerb na saída da Becketts para o GP dos 70 Anos neste fim de semana.

"Para ajudar os pilotos a se manterem dentro dos limites de pista neste fim de semana, a pedido da FIA, uma seção de kerb de 23 metros foi instalada na saída da Curva 13 para o GP dos 70 Anos deste final de semana", confirmou uma porta-voz do circuito.

Vários pilotos já haviam relatado cortes nos pneus durante os treinos da sexta, o que o chefe da Pirelli na F1, Mario Isola, disse que pode ter sido causado por detritos localizados no kerb da Chapel.

"Provavelmente alguns dos cortes encontrados na sexta foram causados pelo fato de haver alguns detritos presos no kerb, causando cortes nos pneus", disse Isola. "Eles estão trabalhando nisso. É uma boa ideia essa pequena modificação".

Esteban Ocon comentou que a falta de um kerb na saída da Becketts tornava mais fácil para os pilotos colocarem os pneus na grama.

"Estamos vendo muito cortes e coisas que não vemos normalmente nos treinos. É fato que Silverstone é um dos circuitos mais duros para os pilotos, com as altas velocidades e os kerbs".

"Há novidades também na Curva 13, não há mais um kerb que havia antes, então você vai parar na grama e, indo para o kerb na sequência, pode danificar os pneus".

"Não sei se isso veio de detritos dos carros ou com a pista sendo muito difícil para os pneus, ou com os novos carros fazendo uma trajetória mais larga do que a que eu fazia em 2018. Mas estamos notando mais danos e cortes nos pneus do que antes".

