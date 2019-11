Com o título e o vice-campeonato decididos no GP dos Estados Unidos, a Fórmula 1 desembarcou no Brasil para iniciar a disputa pelo terceiro lugar do campeonato de pilotos e o resultado da corrida colocou Max Verstappen mais perto da conquista.

Pole position da corrida de Interlagos, o piloto holandês da Red Bull conquistou a vitória do GP do Brasil, desbancou Charles Leclerc do terceiro posto e empurrou o monegasco da Ferrari para a quarta posição.

Verstappen ainda contou com a ajuda da dupla ferrarista, que se enroscou no final da corrida e Vettel, com pneu furado, e Leclerc, com a suspensão de seu carro quebrada acabaram abandonando a prova. A briga pela terceira colocação ainda está em aberto, como mostra a tabela abaixo.



Veja como ficou o resultado do GP do Brasil