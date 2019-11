Festa de Sainz e McLaren tem pódio 'surreal' em Interlagos; veja

Desde que Kevin Magnussen e Jenson Button subiram a pódio em segundo e terceiro respectivamente no GP da Austrália de 2014, a McLaren não tinha o 'gostinho' da champanhe na Fórmula 1. De maneira inusitada, a equipe conseguiu quebrar o jejum neste fim de semana, com o terceiro lugar de Carlos Sainz Jr., que garantiu uma festa 'surreal para a equipe no GP do Brasil.

Se a espera e a ansiedade por bons resultados já são naturalmente emocionantes, a forma como a McLaren conseguiu o pódio em Interlagos teve o 'pacote completo'. Por conta de um problema no carro, Sainz precisou largar da última posição.

Com uma corrida empolgante com a luta pelas primeiras posições, poucos repararam em como o espanhol foi escalando o pelotão, tanto com suas ultrapassagens quando com a estratégia da McLaren, que só parou o espanhol duas vezes, número inferior ao de todos os outros pilotos.

E então, Sebastian Vettel e Charles Leclerc se encontraram na pista e na sequência Lewis Hamilton teu um 'totó' em Alex Albon, e o Sainz ganhou três posições, cruzando a bandeirada na quarta posição.

Galeria Lista Sainz quebra jejum da McLaren 1 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sainz quebra jejum da McLaren 2 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sainz quebra jejum da McLaren 3 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sainz quebra jejum da McLaren 4 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sainz quebra jejum da McLaren 5 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mas as chances ainda não tinham terminado. Logo após a corrida, Lewis Hamilton foi investigado pelos comissários, que decidiram manter a festa do pódio antes de anunciarem que o britânico seria punido e perderia a terceira posição para o piloto da McLaren. No entanto, a equipe precisou esperar que o próprio Sainz fosse investidado, e inocentado, antes de celebrar o pódio.

De maneira surreal, Sainz e toda a equipe da McLaren subiram ao pódio mais de uma hora depois do término da corrida. Sem os dois primeiros e com troféu e champanhe providenciados de última hora, equipe e piloto celebraram a conquista. Foi o primeiro pódio na carreira de Sainz e o primeiro da McLaren em mais de cinco anos.

Confira a festa da equipe e do piloto:

"Boas coisas chegam para aqueles que esperam". 2072 dias, 118 corridas, 1 grupo de fãs leais. Nós podemos ter perdido o pódio, mas estamos de volta ao Top-3", celebrou a McLaren.

Sains publicou: "PÓDIO! Um pouco estranho subir os degraus depois da corrida, mas incrivelmente contente. A corrida de hoje foi simplesmente fantástica. A estratégia de uma parada era difícil, mas valeu a pena. Felicidades à toda a equipe".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja como terminou o GP do Brasil de F1:

Galeria Lista 1º - Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 1 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2º - Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 2 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3º - Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º - Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 4 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 5º - Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 5 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 6º - Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 7º - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 8º - Lando Norris, McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 9º - Sergio Perez, Racing Point RP19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º - Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 10 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 11º - Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 11 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 12º - George Russell, Williams Racing FW42 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 13º - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 13 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 14º - Alexander Albon, Red Bull RB15 14 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 15º - Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 15 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 16º - Robert Kubica, Williams FW42 16 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 17º - Sebastian Vettel, Ferrari SF90 17 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 18º - Charles Leclerc, Ferrari SF90 (Punido) 18 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 19º - Lance Stroll, Racing Point RP19 19 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 20º - Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 20 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.