Lewis Hamilton conquistou mais um título mundial da F1, o sexto da carreira, ao cruzar a linha de chegada na segunda posição no GP dos Estados Unidos no último domingo. Nos boxes, uma série de convidados do piloto inglês, como seus pais e seus respectivos cônjuges. No discurso da vitória, lembranças de Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher entre outros, mas um dos citados, além de ser importante na vida e carreira do piloto é também uma inspiração: Nicolas Hamilton.

Aos 27 anos de idade o irmão mais novo de Lewis, "Nic" Hamilton teve - e ainda tem - que lidar com as consequências de uma paralisia cerebral desde seu nascimento prematuro. Com pouco tempo de vida, os médicos que acompanhavam seu caso não garantiam que o jovem Nic não conseguiria ter vida autônoma, e que dependeria sempre de uma cadeira de rodas para se locomover.

Quando Lewis chegou ao paddock da F1, em 2007, Nic era presença fácil, ainda se locomovendo com o auxílio do dispositivo.

Mas foi por pouco tempo. Nic não só conseguiu se desenvolver a ponto de não depender mais da cadeira, como também seguiu os passos do irmão mais velho para se tornar um piloto profissional.

Desde 2011, Nic já disputou diversos campeonatos de turismo europeu e inglês, tendo como melhor resultado o 10º lugar na temporada 2013 da European Touring Car Cup, sempre utilizando um carro adaptado às suas condições remanescentes.

Nic também faz questão de exaltar que hoje mora sozinho e que também não depende do irmão para viver, em se tratando do lado financeiro.

"Muitas pessoas acreditam que pego dinheiro de Lewis para correr, é fácil julgar de fora”, disse Nic ao jornal The Sun. “Como ele é multimilionário, acham que ele me dá 2 milhões para competir, não é assim.”

Ainda em Austin, entre entrevistas aos veículos de comunicação do mundo inteiro e comemorações com os membros da Mercedes, Lewis explicou o porquê admira tanto seu irmão mais novo.

"Quando era pequeno, sempre pedi ao meu pai que me desse um irmão. No final, ele chegou e isso já me fez feliz. Nicolas é um garoto deficiente, mas descobri e compreendi que as pessoas em sua condições têm uma personalidade formidável: ele cai e se levanta de novo, cai e se levanta sempre. Com serenidade. Confesso que ele me ensina muito", disse Lewis em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.

Pouco tempo depois do título de Lewis ser confirmado, Nic postou uma foto de quando era criança com a seguinte mensagem: “Não pensávamos que isso aconteceria quando essa foto foi tirada! Você veio do nada para dominar o mundo e foi uma honra fazer parte do seu sucesso. Você tem milhões de fãs, mas ninguém é um fã maior ou tem mais orgulho de você do que eu!”

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira imagens da carreira de Nic Hamilton, irmão e inspiração de Lewis Hamilton

Galeria Lista Nicolas Hamilton no Autosport Awards de 2018 1 / 18 Foto de: Ashleigh Hartwell / Motorsport Images Nicolas Hamilton sendo entrevistado por Julia Piquet no Autosport Awards de 2018 2 / 18 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Família Hamilton comemora título de 2008 em Interlagos 3 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton comemora pole do GP dos EUA de 2017 com Nicolas Hamilton 4 / 18 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton comemora pole do GP dos EUA de 2017 com Nicolas Hamilton 5 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Lewis Hamilton comemora pole do GP dos EUA de 2017 com Nicolas Hamilton, que também cumprimenta Sebastian Vettel 6 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicolas Hamilton se prepara para entrar no carro 7 / 18 Foto de: PSP Images Nicolas Hamilton, irmão de Lewis Hamilton, com namorada 8 / 18 Foto de: XPB Images Nicolas Hamilton, irmão de Lewis Hamilton 9 / 18 Foto de: XPB Images Nicolas Hamilton 10 / 18 Foto de: WRI2 Nicolas Hamilton 11 / 18 Foto de: Satoshi Noma Nicolas Hamilton e Anthony Hamilton, pai de Lewis Hamilton 12 / 18 Foto de: Satoshi Noma Nicolas Hamilton 13 / 18 Foto de: Dave Dyer Nic Hamilton 14 / 18 Foto de: JEP / Motorsport Images Nic Hamilton em ação 15 / 18 Foto de: JEP / Motorsport Images Nic Hamilton em ação 16 / 18 Foto de: JEP / Motorsport Images Nic Hamilton em ação 17 / 18 Foto de: JEP / Motorsport Images Nic Hamilton em ação 18 / 18 Foto de: JEP / Motorsport Images

Podcast #15 – O hexa de Hamilton

A mais nova edição do Podcast Motorsport.com disseca a conquista do sexto título mundial de Lewis Hamilton, após o 2º lugar no GP dos EUA. A guerra de palavras entre Max Verstappen e Charles Leclerc, bem como os destaques da MotoGP, Indy e NASCAR também foram assunto. Confira!