O real estado de saúde de Michael Schumacher segue sendo um dos maiores mistérios do mundo do esporte. Desde seu acidente de esqui em dezembro de 2013, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 segue recluso e sua família não divulga informações, que surgem de pouco em pouco devido às pessoas que têm acesso ao ex-piloto. Um deles é um dos responsáveis pelo domínio do alemão e a Ferrari no início dos anos 2000: Jean Todt.

O ex-chefe da equipe italiana e atual presidente da FIA, é um dos poucos que visita Schumacher com regularidade, dado à grande amizade que eles formaram em seus anos na Ferrari. E em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, Todt afirmou que a luta do heptacampeão "continua".

"Eu o visito regularmente e assistimos à TV juntos", disse Todt, em entrevista que foi publicada pelo jornal neste fim de semana. "Sua luta continua, junto com sua família e seus médicos".

Enquanto isso, o filho de Schumacher, Mick, segue sua promissora trajetória no automobilismo, estando próximo de garantir uma vaga na F1 em 2021, possivelmente com a Haas.

Perguntado se o heptacampeão está ciente da situação de seu filho, Todt se recusou a responder, mas falou sobre as expectativas de Mick, dizendo que é necessário tempo para saber se tem o mesmo talento de seu pai.

"Não vou falar sobre isso. Não quero entrar em detalhes, porque é algo privado. Mick é um piloto jovem e talentoso. Tem um nome de peso, mas vai precisar de tempo. É muito cedo para dizer se tem o talento de seu pai".

Recentemente, Felipe Massa, que também tem acesso a Schumacher, disse torcer para que o heptacampeão melhore para poder acompanhar a trajetória de Mick na F1.

