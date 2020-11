O domingo começou promissor para Max Verstappen. O holandês chegou a assumir a segunda posição na largada do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, caindo novamente para terceiro após a estratégia de Lewis Hamilton de seguir na pista em vez de parar. Mas sua prova acabou mais cedo quando seu pneu estourou, levando à entrada do safety car.

Após a prova, o holandês da Red Bull lamentou não apenas o problema com os pneus, como também a dificuldade de ultrapassar em Ímola, o que o deixou preso por muitas voltas atrás de um Valtteri Bottas que sofria com sua performance devido a um pedaço de asa preso em seu assoalho.

"A largada foi boa. Passei Lewis e tentei seguir Valtteri de perto. Nós dois paramos e tentamos dar o pulo. Aí acredito que ele teve o dano no assoalho, assim começamos a perder tempo de volta, ficando para trás".

"Não é fácil passar nessa pista. Lewis pulou na nossa frente e quando consegui passar Valtteri, vi que tinha um ritmo bom, mas acabei perdendo o controle do carro na reta quando o pneu estourou".

"Não sei bem o que aconteceu. Olhei rapidamente e vi que não tinha nada quebrado no carro. É uma pena. Estavam bem divertido, eu dava o meu melhor para ficar junto deles. É uma pena que não tenhamos conseguido o pódio, mas seguimos em segundo".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: A vitória de Hamilton, o hepta da Mercedes e a confusão no final do GP da Emilia Romagna

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.