Toyota garante que não está 'tramando' retorno à F1

O conselheiro da Toyota Gazoo Racing, Kazuki Nakajima, deixou claro que a fabricante japonesa não está planejando um retorno à Fórmula 1, apesar de ter ajudado o astro do WEC Ryo Hirakawa a conseguir uma vaga de reserva na McLaren. No entanto, o ex-piloto da Williams deixou a porta aberta ao sugerir que a decisão era válida "por enquanto".

A equipe de Woking anunciou na sexta-feira que o vencedor de Le Mans em 2022, Hirakawa, será piloto reserva em 2024, com uma função de simulador e testes. No sábado, houve um alvoroço no paddock quando o presidente da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, também conhecido como Morizo por suas atividades em corridas, apareceu na área de hospitalidade da McLaren. Ele falou com a mídia local e foi entrevistado ao lado de Hirakawa.

Sua presença inevitavelmente provocou sugestões de que a McLaren tem interesse em atrair a Toyota de volta à F1 em algum momento depois que as novas regras de unidades de potência entrarem em vigor em 2026 e que o acordo com Hirakawa é um ponto de partida.

A Toyota teve um relacionamento próximo com a McLaren por muitos anos em relação ao uso do túnel de vento, com o acordo terminando neste verão, quando as instalações da própria equipe entraram em operação. O chefe anterior da equipe, Martin Whitmarsh, conversou com a Toyota no período que antecedeu a chegada dos novos regulamentos híbridos em 2014, antes de fechar um acordo com a Honda.

No entanto, Nakajima, que atua como consultor executivo sênior de automobilismo da empresa, insistiu que a Toyota atualmente não tem planos de retornar à F1 desde que retirou sua equipe de trabalho no final de 2008.

Ryo Hirakawa, ITOCHU ENEX TEAM IMPUL Foto de: Masahide Kamio

"Por enquanto, é claramente não", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o interesse da Toyota na F1. "Esse acordo está realmente focado puramente em um piloto, apoiando o sonho de um piloto. No momento, realmente não tem nada a ver com isso. Eu sei, é claro, que você pode pensar sobre isso e há muitos rumores. Mas posso dizer claramente que não e que não há nada a ver com isso. Para o futuro, nunca se sabe."

Com um programa de automobilismo repleto em outras categorias, Nakajima acrescentou: "Nosso foco agora é o WRC e o WEC. Em ambas as categorias, acreditamos que é um campo muito bom para ter um bom feedback para o carro de estrada e fazer um carro cada vez melhor no automobilismo é a filosofia da Toyota. Portanto, no momento, essa é a situação e estamos satisfeitos com o que temos"

"Então, basicamente, a intenção é não querer bloquear o caminho dos pilotos, porque a Toyota não está na F1. Portanto, isso é algo totalmente diferente. E, na verdade, como ex-piloto e como estou envolvido no desenvolvimento de pilotos agora eu realmente me sinto feliz e realmente aprecio o desejo e a vontade deles de apoiar o sonho dos pilotos, mesmo que isso não seja totalmente relevante para a atividade como fabricante."

Explicando como o acordo com Hirakawa foi concretizado, Nakajima disse que o presidente da empresa, Toyoda, estava totalmente de acordo com ele.

"A McLaren não é totalmente desconhecida para nós", disse ele. "Então, tivemos uma conversa sobre a possibilidade de Ryo e o gatilho foi o fato de a McLaren ter demonstrado interesse em Ryo. Então foi assim que tudo começou."

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Timo Glock, Toyota TF108 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Nossa filosofia na Toyota Racing é uma abordagem que coloca o piloto em primeiro lugar. Estamos tentando ser orientados para o piloto. O desejo de Morizo-san era basicamente dar qualquer tipo de possibilidade aos pilotos para que eles melhorassem ou se desenvolvessem. A F1 está no topo da pirâmide, é um lugar que todo piloto almeja. Portanto, Morizo-san tinha um forte desejo de apoiar esse programa".

"Portanto, nossa missão é realmente apoiar Ryo para que ele basicamente se estabeleça na McLaren e também para que encontre o máximo de oportunidades possíveis como terceiro piloto, sessões de simulador, testes ou o que pudermos encontrar. Estamos aqui para apoiar basicamente essa atividade".

Nakajima minimizou a sugestão de que talvez seja tarde demais para Hirakawa, que completou 29 anos em março.

"Às vezes, no automobilismo, a idade não significa tudo. Como podemos ver, Fernando ainda está no topo. Portanto, acho que isso não importa muito para Ryo. É claro que, para cada piloto, há um momento certo. Portanto, se foi há 10 anos, talvez não seja o momento certo para Ryo. Acredito que este é o momento certo para ele entrar na F1 com sua experiência na F1."

