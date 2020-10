O treinador de Fórmula 1 de George Russell está se isolando depois de apresentar sintomas respiratórios leves para Covid-19 antes do GP da Emilia Romagna deste fim de semana.

Aleix Casanovas se isolou nesta quinta-feira e fará um teste na sexta-feira fora do paddock, que precisa ser negativo antes de ele entrar no circuito.

Russell e Casanovas não têm estado em contato desde o dia da corrida do GP de Portugal, quando ambos apresentaram resultados negativos no teste.

Russell deve passar por outro teste de Covid-19 amanhã, e foi testado pela última vez na terça-feira como parte dos novos requisitos de entrada na Itália, retornando com um resultado negativo.

“Depois de apresentar sintomas respiratórios leves esta manhã, a Williams pode confirmar que o treinador de desempenho de George Russell está se isolando hoje de acordo com as diretrizes da FIA”, disse um porta-voz da Williams ao Motorsport.com.

“Um teste Covid-19 coletado ontem foi negativo, no entanto, ele passará por um novo teste de precaução amanhã fora do paddock antes de seguir outras instruções da FIA.”

“Ele não tem estado em contato com George desde o dia da corrida em Portugal.”

“George realizou seu teste programado na terça-feira para entrar na Itália hoje, que também foi confirmado como negativo.”

“Ele será testado novamente na pista na sexta-feira como parte do cronograma de testes regulares da equipe.”

O piloto reserva designado pela Williams, Jack Aitken, estará no local em Ímola a partir de sexta-feira.

Todo o pessoal que comparecer aos GPs nesta temporada deve passar por uma triagem regular para Covid-19, fazendo um teste a cada cinco dias, bem como um dentro de 24 horas após a chegada ao local.

De acordo com os protocolos da FIA, "um participante que começa a sofrer qualquer sintoma de Covid-19 devem relatar imediatamente ao centro médico mais próximo”, com orientação de sua equipe.

O Código de Conduta Covid-19 no Código Esportivo Internacional da FIA lista sintomas como "febre, tosse, falta de ar, fadiga, dor de cabeça, coriza (rinite), dor de garganta (faringite), perda do paladar ou olfato, erupção cutânea e/ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés e/ou outros sintomas que a Organização Mundial da Saúde pode especificar de tempos em tempos.”

A OMS afirma que o período de incubação da Covid/-19 - o tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas - é em média cinco ou seis dias, mas pode durar até duas semanas.

