F1: Alfa Romeo confirma Raikkonen e Giovinazzi para 2021

Mais duas vagas do grid da Fórmula 1 estão fechadas para o próximo ano. A Alfa Romeo confirmou nesta sexta (30) que Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi seguirão sendo a dupla para equipe para 2021.

Anteriormente. o Motorsport.com havia revelado, antes do GP de Eifel, que o finlandês iria seguir na Alfa, mas a identidade de seu companheiro de equipe ainda não havia sido decidida.

Sergio Pérez estava na luta até certo ponto após perder a vaga na Racing Point, e o mexicano tinha um apelo óbvio com seu aporte financeiro. Mas as opções de Pérez no momento parecem ser a Williams e a Red Bull.

Mick Schumacher, que iria testar com a Alfa no primeiro treino livre de Nurburgring, também estava na disputa para a vaga que possui influência da Ferrari na decisão, que é ocupada por Giovinazzi atualmente. Mas fontes sugerem que a sessão nunca foi vista como uma precursora para uma vaga na Alfa e agora ele tem seu nome ligado à Haas.

Raikkonen, que completou 41 anos neste mês, celebrará os 20 anos de sua estreia na F1 no próximo ano. Por algum tempo, ele vinha deixando claro que a decisão de seguir ou não dependia apenas dele, e sua primeira volta no GP de Portugal indica que ele segue motivado.

"A Alfa Romeo é mais que uma equipe para mim, é como uma segunda família", disse o finlandês. "Muitos rostos que estavam aqui quando comecei na F1 em 2001 seguem aqui e a atmosfera única da equipe é o que me dá uma motivação extra para seguir naquela que será minha 19ª temporada no esporte".

"Eu não estaria aqui se não acreditasse no projeto da equipe e no que acredito que podemos conquistar juntos. Essa é uma equipe que valoriza o trabalho duro em vez de palavras e isso encaixa bem com meu estilo: mal posso esperar pelo próximo ano, esperando que seja possível darmos passos adiante buscando integrar novamente o pelotão do meio".

Já Giovinazzi teve um ano de altos e baixos, pontuando nos GPs da Áustria e de Eifel e fez o suficiente para seguir tendo o apoio da Ferrari, apesar da força dos nomes atuais da Academia da marca que buscam chegar à F1.

"A Alfa Romeo é a minha casa na F1 pelos últimos dois anos. E eu estou feliz que esse relacionamento continuará por mais um ano. A equipe tem muita fé em mim e eu faço o meu melhor para retribuir, com trabalho duro e comprometimento".

"Conquistamos bons resultados e sinto que fiz minha parte para ajudar no progresso da equipe, mas ainda temos um longo caminho pela frente e há muito mais que queremos conquistar juntos".

"Haverá muita continuidade entre esta temporada e a próxima, então vamos trabalhar de agora até o fim do ano já pensando no ano que vem, para chegarmos prontos para dar nosso melhor".

O chefe da equipe, Fred Vasseur, deixou claro que os dois pilotos formam uma forte parceria.

"Estou muito feliz pela equipe por continuarmos trabalhando com Kimi e Antonio por mais um ano. Kimi é um piloto que dispensa apresentações. Seu talento é claro para todos desde 2001, e ainda vejo sua paixão e motivação todas as vezes que ele está trabalhando".

"Posso confiar que ele entregará 100% do que o carro pode render, e ele é um verdadeiro líder para as pessoas que trabalham com ele".

"Antonio terminou a campanha do ano passado de modo forte e começou este ano de onde havia parado, melhorando ao longo de 2020. Das pistas às reuniões com os engenheiros, Antonio tem um papel crucial em nossa equipe, e é merecedor de um novo contrato para 2021".

"Sua ética de trabalho, comprometimento com a equipe e entusiasmo contagiante são grandes ativos para a Alfa Romeo".

