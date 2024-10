'Triângulo amoroso' da F1 envolve Bearman e Colapinto; entenda!

Não é só de velocidade que a Fórmula 1 vive! Na verdade, o mundo do automobilismo é recheado de fofocas fora da pista que dão um gostinho a mais às disputas. Recém-chegados ao grid, Oliver Bearman, que defenderá a Haas em 2025, e Franco Colapinto, que substitui Logan Sargeant na Williams, se tornaram alvos de uma história envolvendo triângulo amoroso.

Os dois pilotos estariam ligados a um único nome: Estelle Ogilvy. A jovem de 22 anos é considerada uma socialite e conta com mais de 130 mil seguidores no TikTok, onde costuma compartilhar seu dia a dia como estudante de Direito.

Há alguns meses, Estelle foi apontada como namorada de Bearman. Os dois nunca chegaram a anunciar oficialmente o relacionamento e fizeram pouquíssimas aparições públicas juntos.

Uma das vezes que a loira chamou a atenção, foi ao demonstrar apoio ao britânico durante o GP da Arábia Saudita, quando o mesmo foi escalado para substituir Carlos Sainz na Ferrari. O piloto espanhol precisou passar por uma cirurgia de apêndice e Ollie assumiu o posto.

À época, nas redes sociais, Estelle publicou uma foto com lacinhos vermelhos no cabelo. Na legenda, ela dava a entender que estava torcendo pela Ferrari, apesar de não estar fisicamente presente no paddock.

No entanto, outro fator chamou a atenção: Estelle é ex-namorada de Franco Colapinto. O relacionamento acontecia enquanto o mesmo ainda competia nas categorias de base e os dois também eram muito discretos.

Agora, de acordo com o The Sun, Ollie e Estelle não estão mais juntos e a modelo decidiu reacender a chama de seu antigo affair com Colapinto. O romance teria sido retomado em julho de 2024.

Um dos fortes indícios levantados pelo jornal é que Estelle voltou a seguir o piloto nas redes sociais e apagou as poucas fotos que tinha com Bearman. No entanto, pouco se sabe sobre a relação entre os três.

Na mesma época, alguns perfis do Instagram começaram a compartilhar a informação de que Oliver teria traído Estelle durante uma festa. As imagens remontam um cenário parecido com vídeos compartilhados pelo mesmo ao lado de Arthur Leclerc em Mônaco.

Os rumores tomaram uma proporção ainda maior quando a modelo começou a compartilhar vídeos no TikTok sobre traições. Porém, até o momento, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre o assunto e todas as informações seguem sendo apenas especulação.

