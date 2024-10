Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1 que atua como comissário da FIA, inclusive no GP de Singapura deste ano, explicou porque foi tomada a decisão de punir Max Verstappen por xingamentos na última etapa, afirmando ainda que a entrevista do presidente Mohammed ben Sulayem ao Motorsport.com "antagonizou" os pilotos.

Verstappen foi sentenciado a cumprir serviços comunitários por ordem da FIA após proferir um xingamento em uma entrevista coletiva televisionada. O fato ocorreu após uma entrevista exclusiva de Sulayem ao Motorsport.com na qual ele pediu aos pilotos que reduzissem o uso de palavrões.

No artigo, Ben Sulayem disse: "Temos que diferenciar nosso esporte - o automobilismo - da música rap. Não somos rappers, você sabe. Eles xingam quantas vezes por minuto? Não fazemos parte disso. Isso é coisa deles e nós somos [nós]".

Embora Herbert - que foi comissário de pista no GP de Singapura, onde o holandês xingou na coletiva de imprensa e foi punido - diga que a sanção não foi resultado direto do desejo de Ben Sulayem de atacar a linguagem imprópria, ele deu uma ideia por trás da tomada de decisão.

"Na coletiva de imprensa em Singapura, Max xingou ao falar sobre seu carro. As coletivas de imprensa são transmitidas para todo o mundo", disse ele ao CasinoHawks. "Há mais palavrões do que nunca. Uma coletiva não é o lugar para isso. Alguns jornalistas disseram que o esporte está tentando transformar os pilotos em robôs. Não é esse o caso. Você está apenas pedindo que eles não digam palavrões, o que eu acho que é a coisa certa. A maioria dos pilotos não fala palavrão".

"O incidente foi encaminhado a nós, como comissários. Tivemos uma boa conversa franca com Max por cerca de 20 minutos, meia hora, em uma situação difícil".

Johnny Herbert Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Dava para ver em seu rosto que ele estava muito irritado com a situação. Mas, quando saiu, parecia estar tranquilo com relação ao processo e ao motivo pelo qual ele existe. Ele não nos culpou como comissários. "Como comissários, temos uma série de ferramentas para punir os pilotos. Estamos lá para implementar as regras e tomar uma decisão em conjunto".

"Poderíamos tê-lo multado, mas achamos que seria mais benéfico fazer com que ele tomasse uma atitude socialmente responsável. Cabe a Max e à FIA decidir o que fazer. Tudo explodiu depois, porque ele foi à coletiva de imprensa e deu respostas monossilábicas e, em seguida, realizou sua própria coletiva improvisada do lado de fora do paddock".

"Isso mostrou o lado rebelde de Max. Eu adoro esse lado dele, é o faz Max ser Max, seu caráter honesto e franco. Mas há uma hora e um lugar. Pessoalmente, acho que há palavrões demais. Não quero que meu neto de cinco anos ouça esse tipo de linguagem".

Herbert também admitiu que a entrevista polêmica de Ben Sulayem com ao Motorsport.com "não foi muito bem recebida pelos pilotos" e afirma que eles ficaram "contrariados".

"Há um código da FIA sobre não usar linguagem de baixo calão. Uma semana antes, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, falou sobre palavrões e disse que os pilotos de F1 não deveriam falar palavrões, e que eles não eram 'rappers'. Isso não foi muito bem aceito pelos pilotos, que se sentiram contrariados, especialmente Lewis [Hamilton], que achou que se tratava de uma ofensa racial".

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Os pilotos não ficaram felizes com isso. Todos eles se uniram a Max. Percebi que os pilotos são um grupo muito mais unido do que eu via há muitos anos. Eles têm opiniões muito mais fortes sobre os assuntos. Os palavrões são algo que Ben Sulayem está querendo eliminar. Não se pode fazer isso no calor do momento, durante uma corrida no carro, quando a emoção vem à tona".

"Espero que o bom senso prevaleça em relação aos palavrões dos pilotos daqui para frente - eles e a FIA precisam trabalhar juntos. É preciso haver um entendimento de que os dois lados precisam trabalhar juntos. Sei que o presidente da FIA não está satisfeito com os palavrões".

"Há um entendimento entre os pilotos de que falar palavrões em uma coletiva de imprensa não é correto. Foi algo que se desenvolveu a partir do comentário inicial do presidente sobre os 'rappers', que alguns consideraram ofensivo, e depois Max foi arrastado para os comissários em Singapura".

Herbert também diz que, desde então, houve uma reunião com os pilotos e que os detalhes exatos da punição de serviço comunitário de Verstappen ainda não foram acordados.

Ele disse: "Tivemos uma reunião com os pilotos depois, quando pelo menos um deles, que não vou citar o nome, deixou claro que, em sua opinião, xingar não era aceitável. Há muitos jovens em todo o mundo que amam o esporte e adoram os pilotos. Os pilotos precisam entender que são modelos a serem seguidos".

"Tomamos a decisão de que havia um caso para discutir, se você quiser. Cabe a Max e à FIA chegarem a um acordo sobre qual deve ser a sanção e qual seria o seu valor. Essa parte está fora do nosso controle".

