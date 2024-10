O acesso ao heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher tem sido limitado a um grupo muito pequeno de convidados desde 2013 - época do seu acidente de esqui durante uma viagem de família aos Alpes franceses em dezembro daquele ano.

O piloto de 55 anos de idade permaneceu completamente afastado dos olhos do público desde o incidente, no qual ele sofreu uma lesão cerebral que mudou sua vida. O alemão precisou se submeter a duas operações cerebrais.

Schumacher está sob a supervisão de sua esposa Corinna e só pode ver um círculo de pessoas rigidamente controlado. Contudo, rumores nos últimos dias alegam que supostamente Michael teria feito, recentemente, uma aparição pública no casamento da sua filha.

A cerimônia, que aconteceu no resort da família em Port d'Andratx, teve uma regra rigorosa em relação aos celulares, que foram confiscados para garantir que as imagens da celebração não fossem compartilhadas na internet.

De acordo com o GP Blog, a família Schumacher tem mantido um "círculo íntimo" restrito desde o acidente e o ex-piloto da Ferrari Felipe Massa é o único piloto que pode visitar seu ex-companheiro de equipe a qualquer momento.

Pódio: Michael Schumacher e Felipe Massa, vencedores da corrida Foto: Centro de Mídia da Ferrari

Luca Badoer também está listado como um dos "visitantes regulares". O italiano era piloto de testes da Ferrari quando Schumacher corria pela Scuderia e eles continuaram amigos após a saída de do alemão; o ex-chefe de equipe do time italiano, Jean Todt, também tem permissão para o visitar livremente.

Pódio: o vencedor da corrida Michael Schumacher, da Ferrari, e Jean Todt, da Ferrari Foto: Ercole Colombo

Corinna havia dito anteriormente que queria que a privacidade de Michael fosse protegida e que suas experiências não fossem divulgadas, algumas pessoas que discutiram abertamente a situação do piloto alemão foram excluídas do "círculo íntimo".

Todt falou sobre Schumacher várias vezes desde o acidente, dizendo ao L'Equipe no ano passado: "Michael está aqui, então não sinto falta dele. Mas ele não é mais o mesmo Michael. Ele está diferente e é maravilhosamente guiado por sua esposa e filhos que cuidam dele. Sua vida é diferente agora e eu tenho o privilégio de compartilhar momentos com ele. Isso é tudo o que há para dizer. Infelizmente, o destino o atingiu há dez anos. Ele não é mais o Michael que conhecemos na Fórmula 1".

