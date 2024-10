A disputa pelo título de 2024 da Fórmula 1 segue acirrada entre Red Bull e McLaren, inclusive, Bernie Ecclestone já tem sua própria opinião sobre o que deve acontecer no futuro. Enquanto as três semanas inesperadas de pausa acontecem, muitas especulações continuam a ser levantadas.

Agora, o ex-proprietário da categoria concedeu uma entrevista ao Sport.de e expôs o que está achando de tudo que vem acontecendo na pista e fora dela.

"Max [Verstappen] já está na liderança e agora só precisa ter um pouco de sorte. No que diz respeito ao Campeonato Mundial de Pilotos, sem dúvida será Max, mas será a McLaren quem vencerá o Campeonato de Construtores".

Importante lembrar que Verstappen e Lando Norris são separados por 52 pontos e ainda faltam seis corridas até o fim da temporada. Neste sentido, o britânico precisa de um trabalho hercúleo para tentar conquistar seu primeiro título.

Ecclestone ainda avaliou o momento da McLaren e a disponibilidade que eles têm ao contar com dois pilotos com muita vontade de vencer e talento:

"A McLaren tem dois pilotos muito capazes e um carro muito bom, mas Norris cometeu alguns erros até o momento e ele mesmo sabe que não deveria tê-los cometido. Acho que ele está fazendo tudo agora".

