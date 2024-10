O proprietário dos direitos do GP de Singapura de Fórmula 1, Ong Beng Seng, foi oficialmente indiciado em um processo de corrupção envolvendo o ex-ministro dos transportes do país.

S. Iswaren foi condenado na última quinta-feira (26) a um ano de prisão após ser considerado culpado por receber presentes enquanto ocupava o cargo. Agora é Seng quem terá que enfrentar a justiça, acusado de dar propinas a Iswaran - que havia anunciado sua renúncia no início do ano.

Os promotores de Singapura alegam que Ong, malaio de 78 anos radicado no país, deu a Iswaran ingressos para o GP de F1, jogos da Premier League e uma carona em um jato particular - com os presentes totalizando mais de 300 mil dólares (R$1,6 milhão).

Ong não se pronunciou, mas sua empresa, a Hotel Properties Ltd - que inclui marcas como o Four Seasons - pediu a suspensão das negociações na sexta-feira.

Ong, que também tem uma participação na Mulberry, foi preso pelo CPIB (Escritório de Investigação de Práticas de Corrupção) de Singapura em julho de 2023 e a Procuradoria Geral confirmou na sexta-feira que ele foi acusado de acordo com a Seção 165, em relação à cumplicidade de Iswaran no recebimento de presentes, bem como uma acusação adicional de obstrução da justiça.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A função de Iswaran como ministro dos transportes significava que ele lidava com a Singapore GP Pte, de Ong, que promove o GP, como consultor, mas o estado revelou no início do ano que a corrida de 2024 continuaria normalmente, apesar das alegações.

Em meio ao pano de fundo do escândalo em andamento, Singapura sediou a corrida de 2024 no mês passado, quando Lando Norris, da McLaren, obteve uma vitória dominante em Marina Bay. A F1 estreou no país em 2008 como a primeira corrida noturna da história da categoria, com edições ininterruptas até 2019, com um hiato de dois anos por causa da Covid-19.

O contrato atual de Singapura com a F1 está em vigor até 2028, depois que uma extensão do acordo foi anunciada há dois anos.

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!