Tudo que sabemos sobre o filme de F1 de Brad Pitt

Brad Pitt estreia o filme sobre Fórmula 1 e foi figura marcante no paddock ao longo da temporada de 2024. O longa está previsto para ser lançado em junho de 2025, nos cinemas, e na Apple TV, posteriormente, e conta com participações especiais de pilotos reais e cenas em alta velocidade do ator em um carro de Fórmula 2. Mas... O que sabemos até o momento sobre a produção?

Qual a história de 'F1'?

O filme segue Pitt no papel de Sonny Hayes, um ex-piloto de F1 que faz um retorno surpresa às corridas anos após sofrer um acidente horrível. Ele é recrutado pelo proprietário do time fictício APXGP, interpretado pelo vencedor do Oscar Javier Bardem, que o coloca ao lado do personagem de Damson Idris, o novato Joshua Pearce. Juntos, a dupla precisa trabalhar para levar o time 11º ao topo da classificação.

"Eu seria um cara que correu nos anos 90", disse Pitt a Martin Brundle em uma entrevista em 2023. "Ele tem um acidente horrível, meio que desaparece e depois começa a correr em outras categorias".

Pitt ainda comentou que o personagem de Idris "o traz de volta como uma espécie de última tentativa e as confusões começam".

A F1 explicou anteriormente que o filme tem como objetivo "celebrar a habilidade e o heroísmo dos pilotos, enquanto exibe o incrível desafio da competição na F1".

Qual é o elenco da produção?

Além da dupla vencedora do Oscar, Pitt e Bardem, o filme conta com um elenco estrelado, incluindo o ator de "The Crown", Tobias Menzies, a estrela de "The Banshees of Inisherin", Kerry Condon, a atriz de "Ted Lasso", Sarah Niles, e Idris.

Kim Bodnia e Samson Kayo também estarão no projeto, juntamente com Simone Ashley, que foi vista filmando cenas no GP da Grã-Bretanha de 2024. A estrela de "Bridgerton" é fã de F1 e conheceu seu namorado, Constantin "Tino" Klein, no GP de Mônaco de 2022.

Quem é o diretor da produção e onde estão sendo as gravações?

"F1" é dirigido pelo sete vezes indicado ao Oscar, Joseph Kosinski. O cineasta de 50 anos foi responsável pelo sucesso de 2022, "Top Gun: Maverick".

O longa foi filmado durante os finais de semana de corrida em Silverstone, Hungria, Spa, Monza, Zandvoort, Japão, Las Vegas, Abu Dhabi e Cidade do México. A F1 permitiu que a equipe montasse uma garagem vazia, equipada com placas para o time fictício 11º da grade – APXGP.

"Estamos filmando nos reais GPs, e há certos aspectos deste filme onde estamos trabalhando com janelas muito apertadas, filmando na pista, entre os treinos e as sessões de qualificação, diante de centenas de milhares de pessoas", disse Kosinski em uma entrevista.

"No ano passado, em Silverstone, tivemos uma cena para filmar na grade. Acho que tivemos algo como nove minutos para filmar," ele explicou.

"Isso realmente traz uma intensidade, e todo mundo se empenha de um jeito que talvez não acontecesse em um dia de filmagem normal... Você pode ver a adrenalina antes e sente isso nas atuações".

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

No filme, o personagem de Pitt correu no Campeonato IMSA antes de retornar à F1, então a equipe também filmou cenas nas 24 Horas de Daytona no início deste ano.

As últimas cenas do filme foram filmadas na última corrida da temporada de 2024 em Abu Dhabi. Após a corrida, uma segunda cerimônia de pódio foi realizada diante dos fãs nas arquibancadas, que foram convidados a ficar em seus lugares antes de Pitt aparecer. O ator foi visto espalhando champanhe enquanto filmava a cena ao lado de Charles Leclerc e George Russell.

"Ficaremos aqui pelo resto da semana fazendo algumas filmagens adicionais, e então estaremos na sala de edição," disse Bruckheimer aos repórteres naquele final de semana.

"Cerca de dois terços do filme já estão editados. Esta será a última corrida que temos para editar, e vamos dar uma olhada nisso".

Isso aconteceu algumas semanas depois de Pitt ser visto filmando uma cena na Las Vegas Strip, onde ele 'desmaiou' em um colchão de queda. O clipe rapidamente se tornou viral, mas o Vice-presidente Sênior de Serviços da Apple, Eddy Cue, disse que não está preocupado com os fãs conseguindo uma espiada antecipada.

"Se você está no set de um filme e vê um clipe, você não teria ideia do que está acontecendo," disse Cue aos repórteres.

"Não é como se fosse filmado na sequência, certo? Essas pequenas coisas... Eu vi esse vídeo no YouTube do Brad desmaiando em Vegas ou algo assim, mas você não tem ideia do contexto disso ou o que vem antes. Eu realmente acho que tudo isso ajuda".

O que Brad Pitt já falou sobre 'F1'?

Pitt conversou com Brundle no ano passado, quando a produção começou no GP da Grã-Bretanha.

"Estou um pouco eufórico agora, eu tenho que admitir," ele disse na época. "É o melhor momento da minha vida... A energia é incrível, mas só de fazer parte disso de uma maneira tão especial e poder contar nossa história".

Pitt também expressou sua gratidão a todos no paddock por serem tão receptivos.

"Todas as equipes abriram as portas para nós," ele disse. "Todos foram realmente incríveis, permitindo que fizéssemos isso. E vai ser realmente bom".

Brad Pitt filmando durante o GP da Inglaterra Foto de: Mark Sutton

Qual a relação de Hamilton com o filme?

A produtora de Lewis Hamilton, Dawn Apollo Films, é co-produtora do filme ao lado de Jerry Bruckheimer, com o sete vezes campeão mundial trabalhando no projeto em um papel de consultoria.

"Queremos que todos amem o filme e sintam que conseguimos capturar a essência desse esporte – esse é o nosso objetivo, e espero que possamos fazer vocês se orgulharem," disse ele aos repórteres em uma coletiva no GP da Grã-Bretanha de 2023, mencionando que estava "animado para ver tudo se juntar".

Alguns meses depois, ele falou sobre a greve da SAG-AFTRA que impactou a capacidade de filmar no GP de Las Vegas de 2023. "Se não fosse pela greve, estaríamos filmando uma das cenas mais legais aqui neste fim de semana," ele disse aos jornalistas.

"Mas vamos continuar filmando no ano que vem, então vocês os verão mais por aí," disse Hamilton. "Vamos seguir em frente. Vai ser ótimo, pode custar um pouco mais, mas estou realmente confiante no que o Jerry [Bruckheimer] vai produzir".

A produção é realista?

A produção usou carros modificados da F2, que foram dirigidos pelos atores Pitt e Idris, juntamente com uma equipe de ex-pilotos transformados em dublês. Kosinski disse que a ideia veio do chefe da Mercedes, Toto Wolff, que também esteve fortemente envolvido no projeto.

"Eles sempre reclamam que os filmes de corrida não são rápidos o suficiente, porque geralmente quando constroem esses carros, são carros de filme. Sabem, eles até têm a aparência certa, mas não são carros de corrida reais," disse o diretor à Deadline.

"Em uma das nossas primeiras reuniões, o Toto disse: 'Você deveria construir isso a partir de um carro da F2, mas fazê-lo parecer um carro da F1', então é um chassi e motor da F2".

"Trabalhamos de perto com a Mercedes e sua equipe de design e aerodinamicistas para desenvolver uma carroceria personalizada que se pareça com o carro de F1 da última geração. Eles foram feitos especificamente para este filme".

"Também têm 15 montagens para câmeras, incluindo os gravadores, baterias e transmissores. São feitos para filmar filmes, mas são fundamentalmente carros de corrida".

O diretor de "Top Gun: Maverick" revelou que Hamilton também desempenhou um papel fundamental para garantir que o filme fosse o mais realista possível.

"Ele foi a primeira pessoa com quem entrei em contato há três anos," disse Kosinski. "Lewis tem sido um parceiro incrível; ele participa de reuniões via Zoom comigo entre as corridas para revisar o roteiro, linha por linha, curva por curva, composto de pneus por composto de pneus, para garantir que estamos acertando todos os detalhes".

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Brad Pitt and Javier Bardem film a scene for the F1 movie on the podium Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Quais pilotos têm papéis na trama?

Embora ainda não esteja claro o quanto os 20 pilotos da F1 irão aparecer no filme, espera-se que eles façam várias aparições, dado que muitas cenas foram filmadas durante os finais de semana de corrida. O primeiro teaser foi lançado em julho de 2024 e mostrou Max Verstappen e Sergio Pérez, da Red Bull, junto com o ex-principal da equipe Haas, Gunther Steiner.

Carlos Sainz, da Ferrari, e Esteban Ocon, da Alpine, também foram vistos caminhando ao lado de atores na grade de largada antes da corrida no GP da Grã-Bretanha de 2024.

Leclerc e Russell, por sua vez, compuseram o pódio no GP de Abu Dhabi, o qual o personagem de Pitt foi campeão.

