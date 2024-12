F1: FIA revela novo carro-conceito e mudanças para 2026

A FIA finalmente apresentou uma versão aprimorada de seu carro-conceito para 2026 da Fórmula 1, fazendo algumas mudanças no design que foi publicado pela primeira vez em junho. As principais mudanças aconteceram nas asas dianteiras e traseira, mas outras partes também foram ajustadas.

A seção do 'nariz' do novo conceito parece menos volumosa, e as abas das asas parecem completamente novas, sem defletor de ar vertical nas extensões horizontais e com um defletor de ar extra mais acima nas abas das asas.

O objetivo é modificar o fluxo de ar e minimizar e/ou melhorar a turbulência do ar nas rodas dianteiras para outras superfícies aerodinâmicas mais atrás no carro.

O conceito atualizado elimina o 'degrau' sob a carroceria visto na primeira versão. Agora, há apenas um 'emblema' no carro, embora seja provável que essa também seja uma solução temporária.

Outras mudanças incluem um tubo de escapamento significativamente mais longo do que na versão anterior, que agora se projeta mais longe do suporte da asa traseira e está ainda mais acima do para-choque traseiro.

Foto de: FIA

Além das mudanças visuais, os principais elementos do design do carro de F1 de 2026 permanecem inalterados. O motor foi especificado há dois anos e será uma fonte de energia 100% de combustível renovável sem MGU-H, com potência proveniente de partes iguais do motor e do componente elétrico.

As mudanças planejadas no peso e no comprimento serão mantidas: os carros de 2026 serão 30 kg mais leves (peso mínimo sem combustível de 768 kg), mais curtos (3,4 m de distância entre eixos) e mais estreitos (1,9 m de largura).

A aerodinâmica ativa continuará sendo a grande novidade dos carros de F1 de 2026, pois será possível ajustar as asas dianteiras e traseiras simultaneamente durante uma volta em dois modos: alta força descendente ("modo Z") e baixa resistência ("modo X").

Com o advento da aerodinâmica ativa como uma 'arma' para ajudar nas ultrapassagens e melhorar o desempenho visual, o DRS desaparecerá dos carros de F1 de 2026, exceto pelo fato de que o uso da aerodinâmica ativa por volta não dependerá da distância.

Em 2026, os arcos das rodas dianteiras desaparecerão e os pneus de 18 polegadas permanecerão, mas serão mais estreitos e terão um diâmetro interno menor. Para os carros de F1 de 2026, o downforce foi reduzido em 30% e o arrasto em 55%.

Foto de: FIA

Agora que o conceito está pronto, as equipes de F1 podem começar a trabalhar com eles em menos de um mês, em 1º de janeiro de 2025.

As mudanças foram reveladas na reunião do Conselho Mundial da FUA em Ruanda, onde serão apresentados os detalhes dos novos regulamentos do WRC para 2027 e o reconhecimento do Extreme H como um campeonato mundial.

