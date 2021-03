TV: Classificação da F1 no Bahrein faz audiência da Band disparar

Grande novidade da programação esportiva da Band neste ano, a Fórmula 1 fez a audiência da emissora disparar no começo da tarde deste sábado por meio do treino de classificação para o GP do Bahrein, que inaugura a temporada 2021 da categoria neste domingo. Veja:

As informações são do jornalista Ricardo Souza, editor-chefe do site TV Pop. Além disso, segundo dados de audiência prévios da Grande São Paulo obtidos pelo UOL, a transmissão teve picos de 3 pontos com os carros na pista, entre 12h e 13h05.

Para efeitos de comparação: a Globo marcou 13 pontos com o jornal 'SP1' e o início do 'Globo Esporte'; o SBT marcou 5 com o 'Sábado Animado' e a série 'The Thundermans'; e a Record marcou 3 com 'A Escola do Amor' e o começo do jornal 'Balanço Geral'.

De todo modo, a Band teve um resultado positivo na comparação com a própria programação veiculada no mesmo dia e na mesma faixa de horário, mas na semana passada, antes do começo da F1. Cada ponto de audiência representa 76.557 domicílios e 205.377 indivíduos.

No sábado anterior, com as atrações 'Nosso Agro', 'Verdade & Vida' e 'Encantadores de Pets', a emissora do Morumbi marcou 0.6 ponto na faixa em questão. Assim, houve alta de 233%, mais que o triplo do que o horário costumava alcançar.

Além disso, entre 12h50 e 13h05, o canal paulista conseguiu vencer a Record por nove minutos, com picos de 3 pontos contra 2 da outra emissora. Assim, a categoria máxima do automobilismo chegou a aparecer no terceiro lugar do ranking das TVs abertas do Brasil.

Corrida deve gerar números ainda melhores

Se a classificação rendeu audiência para a Band, a expectativa em relação à prova é ainda melhor, uma vez que o GP pode ter o tão aguardado duelo entre o holandês Max Verstappen, pole position com a Red Bull, e o britânico Lewis Hamilton, segundo com a Mercedes.

Ademais, a cobertura anterior e posterior à corrida promete, com convidados de peso para abordar a F1, conforme antecipou o Motorsport.com. Um deles é Nelson Piquet, brasileiro tricampeão mundial da categoria.

Q4: Verstappen DESTRÓI Mercedes de Hamilton e Bottas na classificação do Bahrein

