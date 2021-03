Consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko admitiu que a equipe errou na estratégia elaborada para Sergio Pérez no treino de classificação para o GP do Bahrein, que inaugura a temporada 2021 da Fórmula 1 neste fim de semana.

Tal equívoco fez com que o mexicano, que faz sua estreia no time de energéticos em Sakhir, fosse eliminado da qualificação no Q2, de modo que o piloto largará em 11º após ficar de fora da disputa pelas 10 primeiras posições no deserto barenita.

A Red Bull manteve Pérez de pneus médios para tentar o avanço ao Q3, última parte da sessão classificatória. A decisão tinha como objetivo fazer com que o mexicano pudesse disputar as primeiras posições do grid sem que tivesse de largar com pneus macios, menos duráveis.

Por regulamento, as borrachas utilizadas na volta mais rápida registrada no Q2 são as mesmas com as quais os pilotos do top-10 devem começar a corrida. Entretanto, o composto médio é mais lento e Pérez não conseguiu avançar ao Q3.

“Eu diria que foi um erro da equipe não mandá-lo para a pista com o pneu macio (durante a parte final do Q2). Ele não estava suficientemente seguro (com o novo carro) e acabou ficando fora do Q3", disse Marko à ServusTV.

Já Pérez disse o seguinte ao canal Ziggo Sport: “Não é um início de temporada ideal. Estamos progredindo. O carro requer um certo estilo de pilotagem e acabei de descobrir. Mas acho que dei um bom passo desde o terceiro treino livre até a qualificação”.

Companheiro do mexicano, Max Verstappen conseguiu avançar ao Q3 usando pneus médios no Q2 e cravou a pole position para o GP do Bahrein, superando as Mercedes de Lewis Hamilton, da Grã-Bretanha, e Valtteri Bottas, da Finlândia, respectivamente.

