F1: Alonso "esperava sofrer mais" nas primeiras corridas

Após dois anos, Fernando Alonso está oficialmente de volta à Fórmula 1. E em sua primeira classificação, no Bahrein, o bicampeão terminou com a nona posição, se aproveitando dos pneus mais macios da Pirelli no Q2 para garantir a vaga no Q3. O espanhol saiu da sessão satisfeito com sua posição, "esperando sofrer mais" nas primeiras corridas.

Apesar de superar seu companheiro de Alpine, Esteban Ocon, que larga da 16ª posição após cair no Q1, Alonso disse que ainda há "mais para esperar" dele com a progressão da temporada.

"Tenho que melhorar para mim, porque mesmo hoje foi como se andasse pela primeira vez com esses pneus e em uma classificação. Será como a primeira vez em uma volta de aquecimento, largada. Tudo isso parece simples para um piloto, mas depois de dois anos tudo parece novo para mim".

"Esperava sofrer mais nessas primeiras corridas, e a classificação foi bem, mas tenho seguir trabalhando para Ímola. Para tirar o máximo do carro, precisarei de algumas corridas".

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando perguntado pelo Motorsport.com se sua posição no top 10 em um pelotão do meio mais próximo do que nunca veio como uma surpresa, Alonso respondeu que não havia determinado um objetivo para sua primeira classificação desde Abu Dhabi 2018.

"Não sei dizer, não tinha um objetivo específico. Acho que esperávamos dar nosso melhor e aí veríamos onde eu estava. Não foi uma surpresa, mas não era nada que esperávamos antes, então é bom ver que o carro pode estar entre os dez primeiros".

"Ao mesmo tempo, há alguns carros atrás de nós que tentaram qualificar com o pneu médio e não entraram no Q3. Então terei alguns carros rápidos atrás e todos estamos bem próximos. Você pode ser oitavo, nono ou 14º e separados por um décimo e meio, então teremos lutas em todos os finais de semana".

Além de conquistar o máximo de pontos possível, o espanhol também quer tratar o GP deste domingo como forma de colher informações, após não conseguir completar uma simulação de corrida completa na pré-temporada.

"Essas 57 voltas seguidas também serão uma novidade pra mim. Preciso dessa informação, preciso fazer 15 a 20 voltas com cada composto e entender o desgaste, como muda o equilíbrio, como lidar com os pneus".

"Quero ter essas informações na hora que terminar a corrida. Se isso for suficiente para um sétimo lugar, fantástico, se for 11º, OK, 15º, OK também, mas preciso dessas informações".

