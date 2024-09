Oscar Piastri cruzou a linha de chegada da Fórmula 1 como segundo em Monza, mas poderia ter ficado em primeiro, caso não tivesse perdido tanto tempo atrás de Lance Stroll. O australiano estava perseguindo Charles Leclerc após o segundo pit stop, mas enfrentou dificuldades.

Piastri perdeu dois segundos após atacar e conseguir ultrapassar Carlos Sainz, mas ainda tinha uma desvantagem de oito segundos para Leclerc. A diferença não foi diminuída, isso porque Stroll o atrapalhou durante a volta 49, quando já estava como retardatário.

"Eu perguntei basicamente que ritmo eu precisava fazer para pegar Charles", disse Oscar ao refletir sobre o final da corrida. "E o ritmo que eu precisava foi basicamente o que fiz nas primeiras voltas. E naquele ponto, eu estava bastante otimista".

"Perdi bastante tempo atrás de Carlos. Nós tínhamos Stroll, que parece pilotar como se fosse sua primeira corrida de kart e não sei o que passou pela cabeça dele quando viu sua bandeira azul. Isso custou mais um segundo".

O australiano defendeu que poderia ter tido uma corrida consistente e vencido a etapa, mas precisava de uma ultrapassagem perfeita, o que acabou não acontecendo.

"Eu estava me esforçando ao máximo para tentar fazer isso. Eu não poderia ter ido mais rápido do que isso. Então, sim, só fiquei um pouco decepcionado".

As imagens de bordo de Stroll mostram que o canadense deixou Piastri passar quando a bandeira azul foi agitada pela primeira vez, porém, permaneceu do lado de fora ao entrar na Variante Ascari.

Desta maneira, o piloto da McLaren não conseguiu sair da maneira ideia e teve que frear. Esta foi a volta mais lenta de Piastri depois de ultrapassar Sainz.

FERRARI DÁ AULA E LECLERC VENCE, COM PIASTRI P2 E NORRIS P3! Verstappen é SÓ P6. O DEBATE de MONZA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!