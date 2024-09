A Red Bull teve um fim de semana decepcionante na Itália, conquistando apenas os sexto e oitavo lugares com Max Verstappen e Sergio Pérez respectivamente. Isso se deu porque o RB20 vem apresentando inconsistência e falta de desempenho nas pistas da Fórmula 1.

O problema começou a ficar claro após o GP da Espanha, em junho, quando Verstappen venceu pela última vez em 2024. Agora, o tricampeão mundial avaliou que o carro se tornou um "monstro" e disse que a saída de Adrian Newey acabará pesado na evolução para 2025 e 2026.

"No ano passado tínhamos um ótimo carro, agora o transformamos em um monstro. E temos que consertá-lo rapidamente".

"Eu gostaria de manter Newey, mas esse não é o ponto agora", disparou, defendendo que a Red Bull precisa focar seus esforços em conseguir encontrar novamente o equilíbrio.

Agora, Helmut Marko revelou ao De Telegraaf que Max descobriu qual é a principal fraqueza do carro durante umas das reuniões de engenharia ainda em Monza.

"Max reconheceu no sábado onde está a fraqueza do carro. Juntamente com os engenheiros, foi tomada uma decisão sobre como melhorar o carro e torná-lo competitivo novamente".

"Só precisamos descobrir qual parte piorou o carro. Se soubéssemos disso, não estaríamos nessa situação".

O chefão da Red Bull defendeu que a equipe fará mais experiências no Azerbaijão, no entanto, não se espera que nenhuma melhora aconteça até o GP dos Estados Unidos.

Verstappen conseguiu recuperar uma posição em Monza, após largar em sétimo, mas cruzou a linha de chegada 38 segundos atrás de Charles Leclerc. As fraquezas do RB20 ficaram ainda mais evidentes na Itália, porém, já estavam presentes desde o início do ano, como revelou Christian Horner.

Durante a transição do RB19 para o RB20, Verstappen ainda conseguiu vencer sete dos 10 primeiros GPs de 2024. Mas, no momento, as coisas parecem ter fugido do controle e pode colocar em cheque a conquista do quarto título mundial de Max.

"Temos que reverter a situação muito rapidamente", disse Horner ao RacingNews365. "Este circuito [Monza] expôs as deficiências que temos no carro em relação ao ano passado".

"E temos um problema muito claro que foi destacado neste fim de semana e que sabemos que precisamos resolver, caso contrário, estaremos sob enorme pressão".

O chefe da Red Bull ainda confirmou que os problemas significativos já se mostravam presentes desde o fim de 2023, mas principalmente em 2024.

"Mesmo se você voltar [mais] nos dados, houve algumas corridas no ano passado em que começamos a ver isso em Austin, e assim por diante".

"É uma característica que sabemos que precisamos abordar, e a fábrica de Milton Keynes tem foco total nisso".

