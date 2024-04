Verstappen confirma favoritismo e crava a pole para o GP do Japão

Na madrugada brasileira deste sábado, a Fórmula 1 realizou a classificação para o GP do Japão, quarta de 24 etapas da categoria neste ano. E quem ficou com a pole position em Suzuka foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

O 'quali'

No Q1, primeira de três partes da sessão classificatória da elite global do esporte a motor, Max Verstappen foi o mais rápido e os eliminados foram os seguintes, respectivamente: o canadense Lance Stroll, da Aston Martin; o francês Pierre Gasly, da Alpine; o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas; o norte-americano Logan Sargeant, da Williams; e o chinês Zhou Guanyu, que larga em último com a Sauber.

Q2

Na segunda parte da atividade qualificatória nipônica, a tomada de tempos continuou normalmente, sem intercorrências e com pista seca, e os eliminados foram respectivamente os seguintes: o australiano Daniel Ricciardo, da Racing Bulls; o alemão Nico Hulkenberg, da Haas; o finlandês Valtteri Bottas, da Sauber; o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams; e o francês Esteban Ocon, que larga em 15º com a Alpine.

Q3 e grid

Veja debate sobre o quali para o GP do Japão no canal do Motorsport.com:

