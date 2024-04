F1: Assim como a Williams, Alpine também não tem chassi reserva

A Williams não é a única equipe sem um terceiro chassi reserva à sua disposição neste início de temporada da Fórmula 1. A Alpine também está na mesma situação. As equipes correm o risco de um acidente comprometer o fim de semana. A informação foi confirmada pelo próprio chefe da equipe, Bruno Famin, que destacou que esse problema surgiu devido a atrasos antes do início da temporada. O carro reserva só estará disponível em duas semanas, no GP da China.

Não é mistério que o carro de 2024 nasceu com excesso de peso e isso se deve em parte a vários elementos, como a necessidade de reforçar o chassi. De fato, a Alpine trabalhou duro no inverno europeu passado para revisar a carroceria em termos de volume, pois a estrutura anterior do A523 foi considerada muito volumosa.

No entanto, algumas mudanças não foram na direção esperada, com resultados que acabaram sendo diferentes dos dados que surgiram nas simulações. Ao contrário do que se esperava, a nova carroceria não se mostrou robusta o suficiente para passar nos testes de colisão lateral.

Para receber a homologação, os engenheiros foram forçados a acrescentar camadas adicionais de carbono para fortalecer o chassi, mas esse processo claramente afetou negativamente a massa total e o desempenho devido ao peso adicional.

O chassi Alpine 2023, que foi revisado no inverno por ser considerado muito volumoso: as inovações, porém, geraram atrasos no processo de homologação Foto de: Giorgio Piola

Fazer alterações invasivas na carroceria significaria ter que passar pelo processo de aprovação nos testes laterais novamente, um assunto sobre o qual as equipes são sempre bastante cautelosas, já que é uma despesa adicional que elas preferem deixar para o ano seguinte.

Os atrasos no caminho a homologação também arrastaram a criação do chassi reserva, que só chegará daqui a duas semanas para o GP da China. Assim como a Williams, a Alpine corre o risco de ter que correr com apenas um carro.

No Japão, a esperança é que as amplas áreas de escape reduzam os riscos.

"O processo de homologação foi bastante difícil, porque queríamos encontrar o melhor compromisso entre peso, rigidez e características mecânicas. Foi difícil passar na homologação e é por isso que atrasamos o nosso plano original", explicou o diretor da equipe, Bruno Famin.

Durante a coletiva de imprensa, Famin destacou como a equipe também teve que escolher o que priorizar e onde investir recursos nessa primeira parte do campeonato mundial.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Agora estamos nessa situação e temos que fazer escolhas, decidir o que priorizar entre o chassi reserva e as inovações técnicas, porque não se trata apenas de ter atualizações, mas também de ter estoque. Agora temos que cruzar os dedos para mais algumas sessões", acrescentou Famin.

A equipe sabe onde estão os quilos extras, e há algumas peças nas quais eles esperam conseguir recuperar peso para deixar o A524 mais leve.

É exatamente por isso que o primeiro pacote da temporada chegou em Suzuka, incluindo uma nova asa dianteira com abas revisadas e outras inovações para deixar o carro mais leve e se aproximar dos rivais.

Além disso, assim como a McLaren, a equipe francesa também testou duas asas traseiras diferentes hoje para encontrar o nível de carga ideal. Essas não são inovações que revolucionarão a classificação, mas ainda são um primeiro passo na tentativa de subir na tabela.

Famin revelou que a esperança é que o próximo pacote de inovações chegue a tempo para a sexta etapa do campeonato mundial, o GP de Miami.

O chefe da equipe também abordou o motivo pelo qual a Alpine acabou tão atrás no grid: além dos problemas que surgiram após a mudança de conceito no inverno, Famin acredita que a equipe francesa não conseguiu acompanhar o ritmo de desenvolvimento de seus rivais, mesmo das equipes com menos recursos.

"O problema básico é que não há equipes pequenas agora. No passado, havia equipes com dificuldades, mas esse não é mais o caso, em parte porque a Fórmula 1 agora atrai mais. Todas as equipes estão crescendo, todas as equipes querem lutar para crescer."

"Provavelmente, tivemos mais dificuldades para progredir do que outras equipes, ficamos onde estávamos em vez de melhorar. E se você não melhora, perde terreno e fica para trás na classificação.", observou Famin.

MAX lidera 6ª e fala do futuro (ALÔ ASTON E MERCEDES!). Hamilton PERDE MOTOR e CHUVA impacta Suzuka

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PódioCast debate compra da MotoGP pela Liberty, dona da F1. E o futuro?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!