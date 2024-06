O GP da Espanha foi uma boa corrida da temporada 2024 da Fórmula 1, e o resultado final trouxe um pouco mais de "picancia' para a situação do Mundial de Pilotos e Construtores.

Com o resultado deste domingo, a sétima vitória em dez corridas da temporada 2024 até aqui, Max Verstappen respira mais tranquilo na liderança do Mundial, chegando a 219 pontos contra 150 do novo vice-líder, Lando Norris.

O britânico da McLaren aproveitou a prova abaixo da média de Charles Leclerc após o abandono no Canadá para dar o bote, mas o monegasco segue perto, com 148. Carlos Sainz segue em quarto, com 116 contra 111 de Sergio Pérez, que voltou a pontuar após duas etapas zerado.

Entre os Construtores, a Red Bull chega a 330 pontos, 60 à frente da Ferrari. que já começa a se preocupar com a McLaren: 270 a 237. A Mercedes tem 151 contra 58 da Aston Martin. A grande novidade do dia é a Alpine ultrapassando a Haas pela sétima posição, com oito tentos contra sete do time americano.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da F1 após o GP da Espanha:

Confira a situação do Mundial de Construtores da F1 após o GP da Espanha:

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 Red Bull Racing 330 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 270 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 237 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Mercedes 151 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 - - - - - - - - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 58 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 RB 28 - - 6 1 - 12 1 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 8 - - - - - 1 - 1 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Haas F1 Team 7 - 1 3 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

