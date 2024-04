Fontes desconfiavam que Christian Horner estava interessado em contratar Fernando Alonso para substituir Sergio Pérez ou Max Verstappen, caso o holandês decidisse sair em meio a conflitos de interesse e disputas de poder na equipe de Fórmula 1.

O contrato do piloto de 42 anos com a Aston Martin expira no final da temporada e, se surgisse uma oportunidade na Red Bull que lhe permitisse ser bem-sucedido imediatamente, ele certamente a consideraria com entusiasmo. De acordo com o The Race, ele estaria "pressionando muito" para ter a chance de assinar com a melhor equipe da categoria na próxima temporada.

No entanto, Verstappen não ficou necessariamente entusiasmado com a ideia quando ela foi discutida e enfatizou que a Red Bull geralmente recruta pessoas de dentro da equipe.

"Não me importo com quem se senta ao meu lado. Eu disse isso à equipe. Sempre acredito em mim mesmo e acho que sou o chefe", disse o holandês ao De Limburger com firmeza.

"No entanto, se você me perguntar, eu acharia estranho contratar um piloto de 42 anos. A Red Bull sempre teve uma tradição de treinar jovens pilotos internamente."

"É claro que eu me dou bem com Fernando, esse não é o problema, mas também estou considerando o futuro da equipe. É claro que, em última análise, cabe a eles decidir quem vai para onde", disse Verstappen, referindo-se à direção da equipe.

Enquanto isso, há rumores de uma possível ida do tricampeão para a Mercedes e o chefe da equipe, Toto Wolff, falou abertamente sobre a ideia de contratar Verstappen, dizendo que ficaria "encantado" em contratá-lo. A única resposta do holandês foi que ele entendia Wolff, pois não podia ser ignorado no mercado de pilotos.

"Ele não tem escolha. Eu entendo por que ele faz isso. Você não pode me ignorar. No passado, antes da Red Bull, houve discussões com a Mercedes. Eles me disseram que eu tinha que fazer isso e aquilo para ter sucesso. Acho que já mostrei como fazer isso. Eles me querem em um carro que eu entenda. É claro que, há alguns anos, havia um pouco mais de tensão entre nós e a Mercedes", relembrou Verstappen sobre a acirrada temporada de 2021.

"Mas agora não é que eu ache que deva dirigir em outro lugar. A Mercedes, além disso, não tem o melhor carro no momento. A Red Bull é a mais rápida no momento."

