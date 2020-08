Verstappen é o mais rápido do dia surpreendente da F1 na Bélgica

Depois de 'completar o pódio' do primeiro treino livre para o GP da Bélgica de Fórmula 1, Max Verstappen voltou a brilhar na segunda sessão prática e foi o mais rápido do dia em Spa-Francorchamps.

O piloto holandês da Red Bull cravou a marca de 1min43s744 e superou o ex-companheiro australiano Daniel Ricciardo, que surpreendeu com a Renault e foi batido por apenas 0s048 antes de abandonar o treino com problemas hidráulicos nos minutos finais.

A terceira colocação ficou com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que ficou a pouco menos de um décimo do líder. O hexacampeão ficou à frente do tailandês Alexander Albon, da Red Bull.

Quem fechou o top-5 em Spa-Francorchamps foi o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point. O sexto foi o aniversariante do dia, Valtteri Bottas. O finlandês da Mercedes foi o mais rápido no primeiro treino livre, mas ficou a 0s418 de Verstappen na segunda sessão.

A sétima colocação foi o britânico Lando Norris, da McLaren. O piloto ficou à frente do francês Esteban Ocon, da Renault. O nono foi o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. O top-10 foi completado pelo francês Pierre Gasly, da AlphaTauri.

Drama da Ferrari

Após ver Charles Leclerc e Sebastian Vettel terminarem respectivamente no 14º e no 15º postos no primeiro treino, o time de Maranello voltou a decepcionar na segunda sessão prática para o GP da Bélgica.

Leclerc foi apenas o 15º. Após o monegasco, quem apareceu foi o britânico George Russell, da Williams. Já Vettel terminou em 17º. O alemão ficou à frente da outra Williams, do canadense Nicholas Latifi.

Impulsionados por motores Ferrari, os carros da Haas tiveram problemas e só foram à pista no fim do treino. O francês Romain Grosjean foi o penúltimo e o dinamarquês Kevin Magnussen foi o último.

Os pilotos mais bem colocados com as unidades de potência italianas foram os da Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi, da Itália, foi o 13º, à frente do finlandês Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007.