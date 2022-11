F1: Verstappen detalha visita a Piquet em Brasília e elogia Brasil

Carregar reprodutor de áudio

De volta ao Brasil para mais um GP de São Paulo em Interlagos, Max Verstappen passou por Brasília antes de chegar à capital paulista, passando uns dias na casa de seu sogro, o tricampeão da Fórmula 1 Nelson Piquet. E, segundo o holandês, a conversa entre eles girou entre vários assuntos, menos a categoria.

Verstappen namora Kelly Piquet, filha do tricampeão, e já esteve junto do ex-piloto anteriormente.

Nas coletivas pré-GP de São Paulo desta quinta-feira, Verstappen foi questionado pelo Motorsport.com sobre a viagem a Brasília e a possibilidade de ter conversado sobre F1 com o tricampeão: "Não, não falamos. Na verdade, não preciso falar de Fórmula 1 [com ele]".

O holandês destacou o fato da viagem a Brasília ser mais importante para Kelly, devido à distância entre a namorada, que mora na Europa, e sua família, aqui no Brasil.

"Na verdade, era mais importante para minha namorada ver sua família. Nós moramos na Europa, e ela fica longe de sua família por muito tempo, então foi mais para visitar. Foi legal, honestamente, foram dias relaxantes".

O holandês, que conquistou o bicampeonato da Fórmula 1 no mês passado, durante o GP do Japão, ainda elogiou o Brasil.

"O Brasil é um país muito bonito, com lugares muito diferentes, de norte a sul, aqui em São Paulo, Brasília. Então é muito legal visitar lugares diferentes".

