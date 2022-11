F1: Verstappen anuncia fim de boicote à Sky Sports

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen disse que o boicote à cobertura da Fórmula 1 da Sky acabou. O holandês, e toda a Red Bull, não participou de nenhum compromisso de mídia da Sky durante o fim de semana do GP do México como resultado do que alegou ser uma reportagem "desrespeitosa".

Além de envolver o canal F1 da Sky, incluiu os canais regionais da empresa no Reino Unido, Alemanha e Itália.

Acredita-se que as ações da Red Bull tenham sido desencadeadas por comentários feitos pelo repórter Ted Kravitz, que sugeriu após o GP dos Estados Unidos que o título de 2021 havia sido “roubado” de Lewis Hamilton.

Falando sobre o assunto no México, Verstappen disse: “Este ano tem sido uma constante, é meio que ser desrespeitoso diariamente, especialmente uma pessoa em particular. E basta, eu não aceito.

"Você não pode viver no passado. Você só tem que seguir em frente. A mídia social é um lugar muito tóxico, e se você está constantemente sendo assim ao vivo na TV, você só piora em vez de tentar melhorar.

Verstappen respondeu devidamente a uma pergunta do comentarista da Sky F1 David Croft na coletiva de imprensa dos pilotos nesta quinta-feira no Brasil.

Falando mais tarde sobre a situação com a Sky, Verstappen disse: “Sim, traçamos uma linha sob isso. Então, nós apenas seguimos em frente.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse após o GP do México que sua equipe estava chateada com qualquer sugestão de que a coroa de Verstappen em 2021 estava manchada.

"Acho que uma acusação de roubo de campeonatos é algo que não consideramos um comentário imparcial", disse Horner. “Ou seja, não nos sentimos, de forma alguma, justos ou equilibrados.

"Max ficou muito chateado com isso e, como equipe, nós o apoiamos totalmente. Também ficamos chateados com isso. Como equipe, tomamos a decisão neste fim de semana, tomei a decisão de que teríamos um fim de semana de folga."

