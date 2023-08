O bicampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, diz que às vezes se pergunta se o ritmo frenético da principal categoria do automobilismo "ainda vale a pena", em meio a críticas sobre a expansão de sua programação.

Verstappen expressou várias vezes sua preocupação com o crescente calendário da F1, que chegará a 24 corridas no próximo ano e envolverá quase 200.000 milhas de viagens aéreas, apesar dos esforços modestos para reduzir sua pegada.

Uma rodada dupla no Bahrein e na Arábia Saudita dará início à temporada recorde, seguida por quatro eventos individuais na Austrália, Japão, China e Miami, além de duas rodadas triplas no final do ano. Além disso, a F1 adicionou até seis corridas sprint por temporada, o que aumenta a pressão sobre o pessoal da equipe.

Em uma entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, Verstappen disse que a sede incessante de crescimento da categoria às vezes o faz pensar "se vale a pena" continuar envolvido.

"Estou preocupado com o esporte que sempre gostei", disse Verstappen, cujo contrato com a Red Bull vai até 2028. "Ainda gosto, mas só até certo ponto. Não é que eu seja totalmente contra mudanças, como algumas pessoas afirmam. Mas essas mudanças têm que beneficiar a Fórmula 1."

"Por que você tem que mudar as coisas quando elas estão indo bem? Acho que uma sessão de classificação tradicional é um ótimo formato, nem tudo precisa girar em torno de dinheiro. As pessoas podem pensar: 'Bem, ele ganha muito dinheiro, do que esse cara está reclamando? Mas o que importa é o seu bem-estar, como você vivencia as coisas e não o quanto você ganha. "

"Sinto que tenho que fazer muita coisa e pular outras coisas [que gosto de fazer], então às vezes penso: 'Será que ainda vale a pena?"

Verstappen diz que sua crítica ao custo humano que a F1 está tendo não gira apenas em torno do número de corridas, mas também de todas as atividades extras fora da pista que vêm com o trabalho, dizendo que ele perde um "mês por ano" com as extensas atividades de marketing da Red Bull.

"[Viajar] não é o maior problema. É mais sobre todas as coisas extras que eu tenho que fazer", explicou. "As quintas-feiras em um fim de semana de corrida podem ser muito longas, dependendo de onde estivermos e fora dos GPs há muito trabalho no simulador."

"Por exemplo, eu perco mais de um mês por ano com o marketing. Em um determinado momento, você simplesmente não tem mais vontade de fazer tudo isso."

Quando perguntado se ele poderia se afastar da categoria antes do término de seu contrato atual para 2028, caso a Red Bull perdesse o novo ciclo de regulamentação de 2026, o holandês respondeu: "As coisas teriam de estar muito ruins para que isso acontecesse."

"Não espero que a equipe recue tanto com todas as pessoas excelentes que temos. Mas nesse esporte sempre é possível que você não seja tão competitivo. Depende de quais são as perspectivas, mas sim, não me vejo viajando no meio-campo por três anos. Então, eu preferiria ficar em casa ou fazer outra coisa. Mas, novamente, não espero que isso aconteça."

