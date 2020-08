O terceiro lugar foi uma constante para Max Verstappen até aqui neste final de semana. E o piloto da Red Bull garantiu novamente a colocação neste sábado, no treino classificatório para o GP da Espanha de Fórmula 1.

Com 01min16s292, Verstappen terminou a 0s708 da pole position de Hamilton e a 0s650 de Bottas, mas, ainda assim, terminou dois décimos a frente de Sergio Pérez, o quarto. Enquanto isso, seu companheiro de Red Bull, Alex Albon, foi apenas o sexto, com um tempo sete décimos mais alto.

Na entrevista após o fim do treino classificatório, o holandês da Red Bull afirmou que ficou feliz com o resultado, sendo o máximo que ele poderia esperar.

"Sim, é o máximo que podemos fazer no momento", disse Verstappen. "Acho que, no geral, seremos terceiro no final de semana inteiro. Só posso esperar ficar mais próximo na corrida. Ontem, as simulações de corrida não foram muito ruins. Mas amanhã é outro dia. Vamos ver".

Questionado sobre as simulações de corrida, Verstappen disse que a única coisa que pode fazer é tentar pressionar, por ser uma pista difícil de ultrapassar.

"É difícil de dizer no momento. Eu me senti bem ontem. Só espero que eu possa pressionar eles um pouco. Eu sei que é uma pista muito difícil de fazer ultrapassagens. Precisamos fazer o nosso melhor para ficar mais próximo deles, tentando tornar a vida deles um pouco mais difícil".

