Um dos assuntos mais quentes no paddock da F1 no momento é o futuro do tetracampeão mundial de F1, Sebastian Vettel. O alemão, que deixará a Ferrari ao término da temporada atual, é cotado para uma vaga na Racing point, no lugar de Sergio Pérez, que já estaria até negociando com a Haas.

Nesta quinta-feira, durante as entrevistas coletivas antes do GP da Hungria, Vettel admitiu que vem falando com a equipe, mas minimizou os rumores sobre sua ida ao time de Lawrence Stroll, que em 2021 se chamará Aston Martin.

"Bem, nesta fase, acho que são conversas", disse ele. “Eu disse na semana passada que conversei com a Renault, por exemplo, então acho que também são apenas conversas.”

“Acho que mais tarde com alguém, acho que seria um pouco mais concreto. Mas, nesta fase, a verdade é que não há nada a anunciar e nada mais concreto do que apenas conversas soltas.”

“Acho que os rumores são chamados de rumores por uma razão. Então, acho que agora, apenas alguns dias depois da Áustria, não mudou muita coisa. Sim, se você perguntar sobre a Racing Point, acho que todo mundo está falando sobre a Racing Point, acho que as duas primeiras corridas foram impressionantes, no desempenho de pista. Mas quando se trata de mim, então, como eu disse, não há notícias."

O alemão também afirmou que não se sente pressionado a tomar uma decisão rápida.

“Nada mudou em uma semana, provavelmente levará algum tempo para eu tomar a decisão certa para mim. E então, quando houver algo a anunciar, algo a dizer, acho que será no momento certo.”

“Mas, qualquer coisa nesta fase ainda está em aberto. Eu não sei, correr no próximo ano, não correr no próximo ano ou não correr mais. Eu não sei, fazer algo diferente. Portanto, não me sinto pressionado para tomar uma decisão.”

