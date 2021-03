Sebastian Vettel detonou os planos da Fórmula 1 de introduzir corridas curtas em 2021, dizendo que o plano "não faz sentido" e está "tirando o foco do problema real."

A F1 está planejando realizar corridas de curta duração no sábado em três finais de semana deste ano em uma tentativa de testar uma mudança de formato, definindo o grid para o domingo.

Um evento de 100 km está planejado para corridas no Canadá, Itália e Brasil depois de receber “amplo apoio” das equipes na última reunião da Comissão de F1.

Mais detalhes estão sendo finalizados por um grupo de trabalho nas próximas semanas, com uma decisão final esperada antes do início da temporada, no final de março.

Mas vários pilotos expressaram suas preocupações sobre o plano, temendo que pudesse desvalorizar as vitórias de domingo e não resolver quaisquer problemas com as corridas em pista.

O tetracampeão mundial se tornou a figura mais vocal do plano, deixando clara sua oposição e questionando a razão por trás da decisão.

“Não sei o que está por trás disso”, disse Vettel quando questionado pelo Motorsport.com sobre sua opinião sobre a proposta.

“Eu não gosto disso. Por que você faria uma pré-final para uma final? Qual é o objetivo disso? Eu não entendo.”

“Obviamente, se houver corrida no sábado, terei de participar porque ainda quero correr no domingo, mas do meu ponto de vista, não faz sentido.”

Vettel sentiu que se a F1 tivesse que mudar o formato para um fim de semana, isso era indicativo de um problema maior que precisava ser resolvido.

“Você tem a corrida e sempre foram cerca de 300 km e o principal desafio do fim de semana”, disse Vettel.

“Eu acho que se você tem que apresentar algo assim, então há algo mais que você precisa consertar além do formato, ou outra corrida, ou mais dois minutos, ou um Q4 ou Q5, ou seja o que for.”

“Talvez esteja mudando ou tirando o foco do problema real. É mais um remendo do que uma correção.”

Vettel não é o único piloto a se pronunciar contra as corridas curtas. A dupla da Red Bull, Sergio Pérez e Max Verstappen, não tem certeza do plano, chamando-o de “arriscado”, enquanto Daniel Ricciardo acha que isso prejudicaria as corridas de domingo.

Mas as equipes são conhecidas por serem a favor do plano, com o chefe da Mercedes, Toto Wolff, acreditando que é algo que a F1 "precisa fazer" e experimentar em 2021.

