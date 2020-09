Sebastian Vettel e a Ferrari tiveram mais um fim de semana para esquecer em Sochi. No GP da Rússia de Fórmula 1, o tetracampeão terminou apenas em 13º, enquanto Charles Leclerc fechou a corrida em sexto. De acordo com Vettel, o problema está no carro. No entanto, a Ferrari rebateu o alemão e comparou seu desempenho ao do monegasco.

No entanto, Leclerc e a Ferrari disseram que o carro está "na direção certa" e minimizaram a má fase. Vettel foi menos polido e afirmou que o carro não é bom.

"Infelizmente, o problema com o SF1000 não está apenas na parte traseira. O problema é o carro inteiro", afirmou o tetracampeão.

Vettel ainda reclamou da demora da Ferrari em chamá-lo para a troca de pneus, mas reconhece que mesmo que tivesse sido ouvido não faria grande diferença no resultado.

“Gostaria de ter parado mais cedo, mas no final não fez nenhuma diferença. Tive um pouco de azar na primeira volta porque não sabia para onde ir, estava cercado por outros carros e muitos tinham saído da pista. Em termos de estratégia, acho que não poderíamos ter feito muito. Foi uma corrida um pouco enfadonha".

“Não me senti confortável com o carro. Foi uma corrida difícil", confessou Vettel. "Fiquei sem pneus rapidamente, não tinha ritmo. Seguir muitos carros não ajudou, foi uma corrida difícil. Fiz o meu melhor com o carro, com a máquina que eu tinha, é por isso que estou feliz. Mas não estou feliz em ficar preso atrás de outros carros".

Sinais positivos

Questionado sobre o desempenho da Ferrari, Mattia Binotto, chefe da equipe italiana, deixou claro que Vettel teve mais dificuldades do que Leclerc, mas poupou o alemão de críticas.

"Acho que existem alguns pontos positivos. O primeiro é o resultado e a segunda melhor coisa foi o ritmo relativo na corrida, certamente com Charles. Foi um pouco mais difícil para Seb hoje, por estar no tráfego, começando atrás no grid etc", disse Binotto.

"Mas eu acho que em comparação com as últimas provas, fomos um pouco mais competitivos na corrida", afirmou o chefe da escuderia. "Trouxemos algumas novidades. Não é um grande passo adiante, ainda não é suficiente, estamos totalmente cientes, mas é importante seguir na direção certa pelo menos até o final da temporada".

Leclerc, que teve melhor resultado do que Vettel, foi mais brando do que o alemão e preferiu destacar a oportunidade aproveitada em Sochi.

"Estou muito feliz, viemos de finais de semana muito, muito difíceis e mentalmente foi muito difícil. Uma vez que você faz uma boa largada como em Mugello é muito difícil depois ser ultrapassado volta após volta".

"Então finalmente você tem uma corrida em que pode ver sinais positivos do carro e também da minha pilotagem porque acho que fui bem hoje. Estou feliz por hoje".

"É uma temporada difícil e tenho que aproveitar todas as oportunidades. É o que precisamos fazer hoje e conseguimos aproveitar as oportunidades que tivemos".

Carro em desenvolvimento

Sobre a alternância entre bons e maus desempenhos, o monegasco afirmou estar confuso, mas voltou a falar do desenvolvimento do carro.

"Algumas corridas pensamos que estávamos bem e no final foi muito ruim, e outras como aqui eu acho, nós pensamos que iríamos muito mal e foi muito melhor do que pensávamos. Então, estamos um pouco confusos sobre isso".

"Trouxemos algumas atualizações para este fim de semana, pequenas, mas devemos ter uma maior para a Alemanha, então parece positivo".

Binotto confirmou que a Ferrari levará novas peças para a próxima corrida, e detalhou qual será o foco do desenvolvimento do time italiano.

"Temos mais algumas atualizações em Nürburgring, mas não tão importantes. Ainda assim serão importantes para nós, considerando o nível de competitividade", explicou Binotto. "Então, vamos nos concentrar principalmente no difusor para o resto da temporada, mas até quando ainda não está definido", finalizou.

