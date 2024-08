Fernando Alonso assinou contrato de extensão com a Aston Martin, para seguir na equipe de Fórmula 1, porém, o piloto ainda pode desempenhar um papel importante para definir a vaga disponível na Sauber, futura Audi.

O espanhol tem uma agência para novos talentos, a A14 Management, que cuida da carreira de ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Bortoleto, brasileiro que está brilhando na Fórmula 2. Atualmente, o piloto é vice-líder do campeonato, estando a 36 pontos de Isack Hadjar.

O bom desempenho de Bortoleto não passou despercebido por ninguém, principalmente da McLaren, que garantiu o jovem em sua academia em 2023. O brasileiro, inclusive, foi campão da Fórmula 3 e já subiu ao pódio quatro vezes na temporada da F2.

Apesar de terem garantido Gabriel na McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri confirmados por muitos anos, o piloto pode procurar outras vagas para chegar à F1. Segundo o site Autosprint, o brasileiro estaria sendo cogitado por Mattia Binotto para a vaga na futura Audi.

É importante lembrar que Nico Hulkenberg é o único nome confirmado para defender a Sauber em 2025 e a Audi futuramente. E, enquanto procuram por um piloto para a segunda vaga, a equipe mantém uma longa lista de possibilidades.

Caso Bortoleto seja contatado pela Audi, o brasileiro pode receber conselhos diretos de Alonso, já que o piloto administra cuidadosamente a carreira do jovem piloto. Desta maneira, o espanhol desempenharia um papel importante para preencher a vaga disponível na futura equipe alemã.

No entanto, nenhuma decisão oficial já foi tomada. Valtteri Bottas também estaria na batalha para seguir na F1 na próxima temporada, além do time estar considerado outros nomes.

