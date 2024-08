F1 - Red Bull: Verstappen é uma lenda, como Federer ou Jordan

Para Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull, Max Verstappen já é uma lenda da Fórmula 1, por ser capaz de fazer "coisas que ninguém mais pode". O holandês já tem três títulos consecutivos e atualmente lutando pelo quarto, ao vencer sete das 14 corridas de 2024. O piloto de 26 anos já é considerado por muitos como um dos melhores de todos os tempos.

Waché, em entrevista ao Crash.net, explicou as semelhanças que vê entre Verstappen e outros atletas famosos do mundo. "Ele é como todas as lendas de outros esportes. Alguns são capazes de fazer coisas que ninguém mais pode fazer. Não sei como nem por que, mas ele consegue fazer".

"Ele é como Roger Federer ou Michael Jordan. Eles são pessoas que conseguem fazer coisas impossíveis às vezes. O piloto está no controle do carro e tem a capacidade de controlá-lo e operá-lo como ninguém. Além de dirigir, ele tem a capacidade extra de analisar as coisas", disse o diretor técnico da Red Bull.

"Seu feedback é muito interessante porque ele leva o carro ao limite e ninguém mais o usa dessa forma". Waché também concluiu dizendo como o feedback de Verstappen e Sergio Perez é importante para a capacidade da Red Bull de melhorar o carro.

"Suas percepções são muito importantes em termos de como melhoramos e como resolvemos problemas, porque basicamente construir um carro rápido não é muito difícil. A dificuldade está no fato de o piloto poder explorá-lo. Se fosse eu no carro, não conseguiria obter o desempenho necessário. É preciso ser muito específico na maneira de dirigir esses carros", concluiu.

