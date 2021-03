Vettel faz estreia com Aston Martin em shakedown em Silverstone

Sebastian Vettel fez sua estreia na pista com a equipe Aston Martin, fazendo um shakedown do AMR21 na quinta-feira (04) no circuito de Silverstone.

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 juntou-se à Aston Martin após a escuderia passar por uma reformulação para a temporada de 2021, com a fabricante britânica retornando à categoria após mais de 60 anos longe.

O piloto alemão e seu companheiro de equipe Lance Stroll participaram do lançamento do novo modelo AMR21 na quarta-feira (04), antes de entrarem na pista na quinta-feira em Silverstone.

Vettel e Stroll dividiram as atividades no carro ao longo de 100 km com pneus de demonstração da Pirelli. As fotos do teste mostraram que as condições da pista eram úmidas, com alguns respingos.

O teste marcou a primeira aparição de um monoposto Aston Martin na F1 desde o GP da Inglaterra de 1960, quando Roy Salvadori e Maurice Trintignant guiaram um Aston Martin DBR5.

Vettel terá sua primeira experiência prolongada com o AMR21 nos testes de pré-temporada, que acontecerão de 12 a 14 de março no Bahrein.

O ex-piloto da Ferrari disse na quarta-feira (03) que esperaria até o primeiro teste na semana que vem antes de realmente entender como o novo carro da Aston Martin se sairia este ano.

“Talvez possamos dar uma olhada amanhã, mas realmente no Bahrein, com condições consistentes, (podemos) ter uma ideia”, disse.

“Pelo que parece, é muito diferente (da Ferrari). Vamos ver como vai se sair.”

Com o teste em Silverstone, significa que Vettel já guiou carros pertencentes a cinco equipes diferentes de F1, após aparições pela BMW, Toro Rosso, Red Bull e Ferrari.

No entanto, foi a primeira vez que o piloto alemão experimentou unidades de potência da Mercedes, algo que ele disse na quarta-feira que estava curioso para experimentar.

“A unidade de potência da Mercedes é supostamente a mais forte do grid.”

“Será minha primeira vez com a Mercedes na F1. Estou ansioso para ver como eles funcionam”, concluiu.

