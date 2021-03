A Fórmula 1 oficializou nesta sexta (05) a adição do GP de Portugal como a terceira etapa da temporada 2021. A prova em Portimão será realizada no dia 02 de maio.

Portugal foi adicionado ao calendário no ano passado após revisões significativas por conta da pandemia da Covid-19. A etapa marcou a volta do país à F1 após mais de duas décadas, além da estreia de Portimão no Mundial.

A etapa não contava no planejamento inicial da temporada 2021, mas a F1 anunciou a intenção de trazer de volta a prova após o adiamento da Austrália para novembro e a retirada da China do calendário.

"Estamos animados por anunciar que a Fórmula 1 correrá novamente em Portimão após o grande sucesso da prova do ano passado", disse o CEO da F1 Stefano Domenicali. "Queremos agradecer os promotores e o governo português pelo seu trabalho duro e dedicação para chegarmos a esse momento".

"Estamos confiantes e animados com nossa temporada 2021, tendo provado no ano passado que é sim possível entregar 17 corridas com segurança, trazendo grandes corridas a nossos fãs nesses momentos difíceis. Esperamos que seja possível recebermos os fãs novamente em Portimão de modo seguro, e estamos trabalhando nos detalhes desse plano".

A corrida do ano passado foi realizada com a presença de 27 mil fãs, enquanto a decisão sobre a abertura dos portões neste ano será "tomada pelas autoridades nas próximas semanas".

"Realizar eventos de grande porte em nosso país é muito importante para a imagem e a promoção internacional de Portugal como um destino turístico. Então vemos o retorno da Fórmula 1 ao Algarve em 2021 com muito interesse", disse a secretária de turismo de Portugal, Rita Marques.

"Quero agradecer a FIA e a F1 pela confiança depositada em Portugal, no Algarve e no Circuito Internacional do Algarve, escolhendo nosso país para integrar o calendário da F1, e expresso nosso total comprometimento em tornar o evento um grande sucesso".

Portimão já havia sido palco de testes da F1 anteriormente, além de outros eventos internacionais do esporte a motor, mas 2020 foi a primeira vez que recebeu GPs da F1 e da MotoGP.

Na F1, a corrida foi vencida por Lewis Hamilton com a Mercedes e marcou a quebra do recorde de vitórias de Michael Schumacher, com o britânico triunfando pela 92ª vez a caminho do heptacampeonato.

Já na MotoGP, a prova foi dominada pelo piloto da casa, Miguel Oliveira, que corria, até então com a Tech3, satélite da KTM, sendo promovido para a equipe principal em 2021.

A pista foi bastante elogiada pelo grid por seu traçado, apesar das baixas condições de aderência terem tornado as primeiras voltas um momento complicado para os pilotos, o que permitiu uma breve liderança de Carlos Sainz com a McLaren.

Portimão também receberá a etapa de abertura do Campeonato Mundial de Endurance após o cancelamento da etapa de Sebring, além de uma nova etapa da MotoGP após o adiamento de Argentina e Estados Unidos. As 8 Horas de Portimão estão marcadas para o dia 04 de abril, enquanto o GP de Portugal de moto acontecerá no dia 18 do mesmo mês.

