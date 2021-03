O GP do Bahrein anunciou que permitirá que os fãs assistam à abertura da temporada da Fórmula 1 se tiverem sido vacinados contra a Covid-19 ou se tiverem se recuperado do vírus.

Depois de correr a portas fechadas em novembro do ano passado, a prova em Sakhir está definida para receber fãs de volta às arquibancadas para a etapa de abertura de 2021, de 26 a 28 de março.

O Circuito Internacional do Bahrain anunciou na quinta-feira que venderia ingressos para a corrida, mas apenas para fãs que já haviam sido totalmente vacinados contra a Covid-19 ou que pudessem provar que se recuperaram do vírus.

A elegibilidade para participar será monitorada por meio do aplicativo BeAware do país. Indivíduos totalmente vacinados devem ter passado pelo menos duas semanas desde o recebimento da segunda dose, enquanto os casos de Covid recuperados devem ter passado duas semanas desde a data da infecção.

Os fãs serão obrigados a usar máscaras em todos os momentos e estarão sujeitos a um exame de saúde na entrada, enquanto todas as experiências de entretenimento e fãs serão realizadas ao ar livre. O distanciamento social também existirá.

Restrições significam que não haverá hospitalidade no F1 Paddock Club ou salas corporativas em funcionamento durante o fim de semana.

"Estamos muito satisfeitos por poder lançar nossa venda de ingressos hoje, mais uma vez dando aos fãs a oportunidade de testemunhar o espetáculo da F1", disse o CEO do Circuito Internacional do Bahrain, Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa.

“Em novembro e dezembro do ano passado tivemos a honra de receber nossos heróis da saúde como espectadores, e estamos satisfeitos desta vez estar aberto a um grupo maior de fãs, com ingressos disponíveis para compra para esta prestigiosa primeira corrida da temporada.’

“Sou grato por todo o apoio que recebemos de todo o governo no Bahrein e pela coordenação que faz do Bahrein uma F1 de sucesso todos os anos.”

“Agradeço especialmente à Força-Tarefa Nacional de Combate ao Coronavírus e ao Ministério da Saúde no Bahrein pelo planejamento e orientação, que nos permitirá oferecer uma experiência segura para os fãs.”

“Pedimos aos fãs qualificados que reservem seus ingressos agora para os melhores lugares possíveis para testemunhar a primeira corrida da F1 de 2021.”

