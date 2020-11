O piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, acha que o problema da equipe italiana com o carro de 2020 da Fórmula 1 não está apenas no motor, mas também no ajuste aerodinâmico.

Neste ano, todos os carros com motor da equipe italiana tiveram queda no desempenho em relação ao ano passado, e a Ferrari ainda não conseguiu vencer corridas.

Charles Leclerc conseguiu chegar ao pódio em apenas dois dos 14 GPs deste ano, e Sebastian Vettel conquistou o seu primeiro pódio no GP da Turquia.

A equipe italiana perdeu desempenho no motor após um acordo da equipe com a FIA para que a unidade de potência estivesse nos parâmetros definidos pela entidade.

Vettel, que vai deixar a Ferrari no final da temporada, disse que a equipe também apresentou dificuldades na parte aerodinâmica, porque há muito arrasto no veículo.

“Em termos de potência do motor, sim, perdemos algum desempenho em relação ao ano passado”, Vettel disse em entrevista ao jornal alemão Zeit.

"Falando sobre o carro, este ano demos um pequeno passo à frente. Na temporada passada, nosso carro foi muito eficiente. Conseguimos bastante downforce sem muito arrasto."

"Temos mais downforce este ano, mas também temos mais arrasto. Acho que este é um grande problema que precisa ser resolvido."

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

Como a sujeira do GP da Turquia revelou os 'segredos' aerodinâmicos dos carros da F1

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1

Your browser does not support the audio element.

.