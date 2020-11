F1: Albon crê estar no "caminho certo" para ficar na Red Bull

Alex Albon diz estar otimista com seu fim da temporada de Fórmula 1. A partir do próximo fim de semana, o ano da F1 terminará com três GPs no Oriente Médio.

A vaga do piloto britânico-tailandês na Red Bull ainda está em disputa e ele terá duas etapas no Bahrein e uma em Abu Dhabi para convencer a equipe de que é o parceiro ideal para Max Verstappen em 2021.

No GP da Turquia ele já se destacou e ganhou elogios do holandês. Albon largou em quarto lugar, atrás apenas de Verstappen, Lance Stroll e Sergio Perez.

Durante a corrida parecia que ele poderia competir por um lugar no pódio, mas uma rodada na pista lisa o jogou de volta ao sétimo lugar. “Foi um bom fim de semana para mim. Tentamos várias coisas no meu carro que achamos que o tornam mais previsível. ”

Albon tem tido dificuldades durante a temporada com o RB16, que parece estar extremamente “arisco”, especialmente na traseira, mas agora parece um pouco mais previsível devido a pequenos ajustes.

O piloto também ficou satisfeito com seus colegas. “Como equipe estávamos muito fortes. Considerando o quão bem começamos o fim de semana, é um pouco frustrante terminarmos com tão pouco, mas há muitas coisas positivas a aprender com o que aconteceu na Turquia. ”

“Tenho certeza de que estamos indo na direção certa. De minha parte, as coisas melhoraram e fiquei feliz com a resposta do carro no simulador. Portanto, estou ansioso para viajar para o Bahrein e ver o que temos lá. ”

